Schönborn feiert ersten Gottesdienst seit Kirchenschließungen

Kardinal predigte zu Christi Himmelfahrt im Wiener Stephansdom

Kardinal Christoph Schönborn hat zum ersten Mal seit den zwischenzeitlichen Kirchenschließungen aufgrund der Coronakrise wieder einen öffentlichen Gottesdienst gefeiert. Dies sei ein "bewegender Moment", sagte er zu Christi Himmelfahrt im Wiener Stephansdom.

Wenngleich der Beginn "zaghaft" sei und "unter Bedingungen, die wir nicht selber gewählt haben, sondern freiwillig annehmen, um uns gegenseitig zu schützen", fügte der Wiener Erzbischof hinzu."

Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, wie wichtig unser Leib ist", sagte Schönborn laut "Kathpress" in seiner Predigt am Feiertag. Den Menschen falle das Social Distancing schwer, auch in der Kirche. Einander in Momenten der Freude oder des Trostes zu umarmen, sei "urmenschlich", während hingegen die derzeit erforderlichen Abstandsregeln "nicht normal" seien, so Schönborn.