Schon 87 Fälle: Barkeeper in Tiroler Ski-Hotspot erkrankt

Seit Beginn der Zählung der Lungenkrankheits-Fälle sind bereits 3.555 Menschen daran gestorben – In Österreich zählt man derzeit 87 bestätigte Corona-Fälle.

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen in Österreich ist auf 87 gestiegen.

Ein Norweger ist am Samstag im Gemeindegebiet Ischgl im Tiroler Bezirk Landeck positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Der 36-Jährige wurde umgehend isoliert und wird zur weiteren Behandlung in die Infektiologie der Innsbrucker Klinik gebracht", teilte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion in einer Aussendung mit. Auch in diesem Fall sei der Krankheitsverlauf sehr mild.

Der 36-Jährige arbeitet in Ischgl in einer Bar, hieß es. Enge Kontaktpersonen aus seinem Arbeitsumfeld seien bereits unter Quarantäne gestellt und für 14 Tage isoliert worden. Weitere Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über einzuhaltende Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und sind angehalten, wie auch enge Kontaktpersonen ihren Gesundheitszustand für die kommenden zwei Wochen zu beobachten. Weitere Erhebungen zu möglichen engen Kontaktpersonen des 36-Jährigen werden noch durchgeführt, teilte das Land Tirol mit.

Weitere Fälle auch in Salzburg und Oberösterreich

In Oberösterreich und Salzburg hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen am Samstagabend um insgesamt fünf Personen erhöht. In Oberösterreich handelt es sich um drei Menschen, die im selben Reisebus nach Südtirol waren, wie die beiden schon in den vergangenen Tagen bestätigten Fälle.



Erkrankt sind eine Frau aus Linz sowie zwei Männer aus dem Bezirk Wels-Land (Gunskirchen) und Urfahr-Umgebung (Altenberg), teilte die oberösterreichische Landeskorrespondenz in einer Aussendung mit. Alle drei Personen befinden sich in häuslicher Pflege.



In Salzburg wurden zwei Mitglieder einer zehnköpfigen britischen Reisegruppe infiziert, die sich seit Bekanntwerden eines ersten Ansteckungsfalls am Donnerstag in einem Hotel in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne befinden. Die beiden Männer sind 44 und 49 Jahre alt und wurden vorsorglich ins Uniklinikum Salzburg gebracht, teilte das Land Salzburg am Samstagabend mit.

Jetzt werden sogar schon OPs eingeschränkt

Für eine Wiener Schule gab es dagegen am Samstag Entwarnung: Zwei Lehrerinnen, die "unter Verdacht" standen, wurden negativ getestet. Bei den Covid-19-Patienten im Burgenland zeigt sich ein "stabiler Verlauf" der Erkrankung. Die AUVA kündigte unterdessen an, nicht notwendige Operationen fallweise zu verschieben.



Um angesichts der Herausforderungen durch das neuartige Coronavirus "auch mittel- bzw. langfristig die unfallchirurgische Versorgung sicherzustellen", setzte man auf einen ressourcenschonenden Einsatz der Mittel, informierte die AUVA. Ziel sei die Sicherstellung, "dass Arbeitsunfälle und Patienten, die dringend unfallchirurgische Behandlung benötigen, weiterhin prioritär versorgt werden".



Die Salzburger Landeskliniken schränken das Programm nicht dringender Operationen angesichts der steigenden Zahl von Coronafällen in Österreich noch nicht ein, wie auf APA-Anfrage zu erfahren war. In der oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH, zu der neben dem Kepler Universitätsklinikum in Linz sechs Regionalkliniken mit acht Standorten in ganz Oberösterreich gehören, ist das derzeit ebenfalls kein Thema.

Acht neue Fälle in Niederösterreich

Von den schon am Vormittag bekannt gewordenen acht neuen Betroffenen in Niederösterreich sind nach Angaben des Sanitätsstabes fünf aus dem Bezirk Korneuburg, zwei aus dem Bezirk Tulln und einer aus dem Bezirk Mistelbach. Eine vierköpfige slowakische Familie, bei der am Freitag die ersten Infektionen mit dem Coronavirus im Burgenland nachgewiesen wurden, zeige derzeit einen "stabilen Verlauf" mit grippeähnlichen Symptomen, berichteten Landesamtsdirektor Ronald Reiter und Brigitte Novosel vom Koordinationsstab. Es dürfte nur eine Kontaktperson in Österreich geben.

© BMF/ZA Wien

Schutzmasken-Schmuggel in Wien aufgefallen

Bei der Anhaltung eines türkischen Reisebusses am Donnerstag in Wien sind Zöllner auf 21.000 geschmuggelte Einmal-Mundschutzmasken gestoßen. Diese hatten keine Zertifizierung, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Die Täter hätten angesichts der aktuellen Nachfrage aus dem Verkauf "mindestens 50.000 Euro Gewinn" lukrieren können, berichtete das Finanzministerium.

© BMF/ZA Wien

Schon über 100.000 Infizierte

Weltweit wurden bisher laut John Hopkins Universität (Stand Samstag, 15.00 Uhr) insgesamt 102.471 bestätigte Fälle bekannt gegeben. Die Anzahl der Todesfälle beträgt diesen Daten zufolge weltweit derzeit 3.491, die Anzahl der Genesenen 57.426.



In Deutschland sind inzwischen insgesamt 684 Personen von der Krankheit betroffen, wie das Robert-Koch-Institut in der Früh auf seiner Homepage mitteilte. In Italien gab es bisher 4.636 Erkrankte, berichtete das Innenministerium. In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien ist am Samstag das erste Coronavirus-Todesopfer gemeldet worden. Dabei handelt es sich um eine 87-jährige Seniorin.



Die italienische Regierung hat mittlerweile Ärzte aus dem Ruhestand zurückgerufen. Diese Maßnahme ist Teil eines neuen Notprogramms, das bei einer bis in die Nacht dauernden Krisensitzung des Kabinetts beschlossen wurde.



Aus Ungarn wurden fünf Infizierte gemeldet. 28 befanden sich in Quarantäne.

Abgeordnete starb an Coronavirus

Im Iran ist die Parlamentsabgeordnete Fatemeh Rahbar an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben. Die konservative Abgeordnete ist bereits das zweite Mitglied des Parlaments in Teheran, das an Covid-19 starb.



Im Irak rief die Regierung seine Bürger im benachbarten Iran dazu auf, in die Heimat zurückzukehren. Ab Mitte des Monats würden die Grenzübergänge zum Iran geschlossen, hieß es in einer Mitteilung. Irak und Iran haben eine fast 1.500 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Die irakischen Flughäfen blieben allerdings geöffnet.



In China sind unterdessen nach Regierungsangaben bereits 78 Millionen Wanderarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Das seien 60 Prozent aller Personen, die zum chinesischen Neujahrsfest nach Hause gegangen sind, sagte ein Regierungsbeamter. Allerdings nehme durch die erhöhte Bevölkerungswanderung das Risiko einer Ansteckung mit dem Virus zu. China werde daher seine Bemühungen zur Eindämmung der Virusausbreitung fortsetzen.

Zwei Wohnblocks abgeriegelt

Nach dutzenden positiven Tests auf den neuartigen Coronavirus haben die südkoreanischen Behörden zwei Wohnblocks abgeriegelt. Die mehr als 140 Bewohner des Komplexes in der Millionenstadt Daegu seien unter Quarantäne gestellt worden, sagte Bürgermeister Kwon Young Jin. In den beiden Wohnblocks leben den Angaben zufolge 94 Anhänger der christlichen Sekte Shincheonji Church of Jesus, mit der die meisten Infektionsfälle in Südkorea im Zusammenhang stehen.



Auch Malta hat einen ersten Fall: Bei der Patientin handelt es sich um eine zwölfjähriges Mädchen aus Italien, hieß es aus dem Gesundheitsressort. Die US-Gesundheitsbehörden haben erstmals Todesfälle durch das neuartige Coronavirus an der Ostküste des Landes gemeldet. Zwei Menschen seien in Florida an der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.



Israel könnte mit Blick auf die Coronakrise die restriktiven Einreiseregelungen auf weitere Länder Europas und die USA ausweiten. Das israelische Gesundheitsministerium arbeite laut Berichten an entsprechenden Ankündigungen. Erwogen werde, Rückkehrer aus europäischen Ländern ohne Unterschied unter Quarantäne zu stellen. Europäern würde die Einreise verweigert. Zu Wochenbeginn solle außerdem entschieden werden, ob auch die USA auf die Liste der Risikoländer kommt, berichteten laut Kathpress verschiedene israelische Medien.





