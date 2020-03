Schülerin erkrankt: Ganze HLW-Klasse in Quarantäne

Bereits am Freitag war eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden – doch erst heute, Dienstag, wurde die Erkrankung kommuniziert. Mehr als 1.000 Schüler sind nun in Quarantäne

In der HLW Strassergasse im 19. Wiener Gemeindebezirk wurden eine Schülerin aus dem Bezirk Hollabrunn und ihre Mutter positiv auf das Coronavirus getestet. Doch wie Eltern gegenüber oe24 berichten, wurde die Erkrankung erst am Dienstag den restlichen Schülern kommuniziert. Bereits zuvor erkundigten sich besorgte Eltern bei der Schule und bei den Behörden bezüglich der weiteren Maßnahmen – ob die Schule geschlossen werden soll, oder ob sie die Kinder vorsichtshalber zuhause lassen sollen – doch sie wurden abgewimmelt, wie eine Mutter berichtet. Mit den Worten "die Eltern sollen sich nicht so aufbauschen" wollte man das Thema klein halten.

1.000 Schüler in Quarantäne

Doch nun müssen insgesamt 1.000 Schüler der HLW Strassergasse, sowie 14 Lehrkräfte in Quarantäne – auch die Geschwister der betroffenen Schüler wurden vorsichtshalber in Quarantäne gestellt. Das bestätigt auch die Gesundheitsbehörde. Wie lange die Quarantäne-Zeit andauern soll, ist noch unklar.