Schwere Lkw dürfen in Wien nicht mehr rechts abbiegen

Eine neue Verordnung der Stadt Wien könnte zu etwas Chaos bei Kreisverkehren sorgen, etwa am Verteilerkreis Favoriten: Ab April dürfen schwere Lkw nur noch mit Abbiegeassistent rechts abbiegen.

"Das wird ja lustig, wenn die Lastwagen am Verteilerkreis oder am Praterstern nicht mehr rechts abbiegen dürfen", sieht der langjährige ÖVP-Gemeinderat Manfred Juraczka "ein kleines Problemchen" bei der Umsetzung der neuen Verordnung der grünen Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein. Sie will nämlich, dass alle Lkw mit über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht in der ganzen Bundeshauptstadt nicht mehr rechts abbiegen dürfen, wenn sie keinen Abbiegeassistenten in ihren Lkw installiert haben. Die Verordnung soll ab ersten April (kein Scherz) gelten.

Damit ist die Verordnung der Verkehrstadträtin de facto ein Fahrverbot für alle Lastwagen ohne Abbiegeassistenten - spätestens beim ersten Kreisverkehr würden sich die Lenker sonst strafbar machen (oder auf der Grüninsel in der Mitte parken müssen).

Die Maßnahme hat aber einen durchaus ernsten Hintergrund: In Wien ist im Jahr 2019 ein Schüler von einem abbiegenden Lkw getötet worden.