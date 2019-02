Semesterferien für 450.000 Schüler: Heute startet Stau-Chaos

In Wien und Niederösterreich beginnt heute, Freitag, für knapp 450.000 Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt.

Perfekte Schneeverhältnisse auf den Skipisten und Ferienstart: Für das kommende Wochenende werden insbesondere Ballungsräume und die Urlauberstrecken die Hotspots im Reiseverkehr sein.

Da auch in Teilen von Tschechien sowie den drei deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ein Ferienstart auf dem Programm steht, erwarten die Autofahrerklubs am Wochenende Verkehrsprobleme auf den Straßen. In Wien werden ab Freitagnachmittag Staus auf den Stadtausfahrten befürchtet. Im Westen sind erfahrungsgemäß die Westautobahn - Staus drohen dort vor allem im Großraum Salzburg -, die Tauernautobahn von Salzburg in den Pongau sowie die Inntalautobahn in Tirol und die Rheintalautobahn in Vorarlberg betroffen.

ASFINAG appelliert an Autofahrer

Zudem startet morgen Freitag die Messe "Bike Austria" in Tulln. Auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße kann es deswegen bei der Anschlussstelle Tulln zu Verzögerungen kommen. Sehr wechselhaftes Wetter mit Regen und Schnee ist für das kommende Wochenende angesagt. Die ASFINAG appelliert daher an alle Lenkerinnen und Lenker, ausschließlich nur mit winterfitten Autos zu fahren und den Abstand zu vergrößern.