Sicherheits-Landung wegen Rauch im Flugzeug-Cockpit

Wien. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz am Flughafen Wien-Schwechat. In einer Lufthansa-Maschine, die auf dem Weg von Bukarest nach Frankfurt war, entstand plötzlich Rauch im Cockpit, wie Peter Kleemann vom Flughafen Wien gegenüber oe24 bestätigt. Der Jet musste eine Sicherheitslandung durchführen. Weder für die Passagiere noch für die Crew habe aber Gefahr geherrscht, heißt es.

Der Notärzte und Feuerwehr wurden, wie bei solchen Vorgängen üblich, alarmiert. Die Einsatzkräfte, darunter zwei Notärzte und fünf Rettungswagen sowie die Airport-Feuerwehr fuhren zum betroffenen Flugzeug.

Die Maschine wird jetzt technisch untersucht, woher die Rauchentwicklung stammt, ist noch unbekannt.