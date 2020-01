Silvester sorgte für Tier-Tragödien

Zu Silvester hatten die Tierretter alle Hände voll zu tun: Aus Angst waren viele Hunde entlaufen.

Wien/Stmk. Das Bullmastiff-Weibchen „Indigo“ war am Silvestertag im Garten eines Einfamilienhauses in St. Ruprecht/Raab.

Durch die Knallerei wurde sie so panisch, dass sie sich ein Loch unter den Zaun grub und flüchtete. Ein Pkw-Lenker sah den Vierbeiner tags darauf auf der Autobahnauffahrt in Gleisdorf-West.

Lenker hielt "Indigo" fest: Hund lief wieder davon

Er versuchte, „Indigo“ festzuhalten, doch bei der nächsten Rakete lief sie davon. Hinweise unter 0699 17196 791.

Auch in Wien flüchteten mehrere Hunde vor den Böllern. „Wir konnten selbst gar nicht feiern, wir waren nämlich rund um die Uhr auf der Suche nach entlaufenen und vermissten Hunden“, so die Hunde-Such-Hilfe Österreich.

Am Neujahrstag wurde ein Welpe in Floridsdorf gefunden und beim TierQuarTier abgegeben. Dort wartet der Vierbeiner auf seine Besitzer. Ein weiterer Welpe wurde in Simmering entdeckt und abgegeben, der Hund wurde offenbar kurz nach Silvester ausgesetzt.