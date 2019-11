Skipisten im Preis-Check

Die Studie zum Start der Skisaison: Kunstschnee macht die Liftkarten wieder teurer.

Wien. „Alles wird teurer“ stimmt auch beim Skifahren. Im Durchschnitt haben sich die Tageskarten um 3,4 Prozent erhöht. Die all­gemeine Inflation (Oktober 2019 im Vergleich zu Oktober 2018) stieg hingegen nur um 1,1 Prozent. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) erhob die Preise in mehr als 100 Skigebieten Österreichs (konsument.at).

Der Tiroler Nobelskiort Kitzbühel führt die Liste auch in diesem Jahr an. 58 Euro zahlt man für eine Erwachsenen-Tageskarte. Immerhin: Wenn man diesen Preis auf die gesamte Pistenlänge (215 km) umrechnet, sind es 27 Cent pro Kilometer. Das billigste Gebiet des Landes liegt in Oberösterreich: Die Wachtberglifte kosten „nur“ 18 Euro. Allerdings gibt es dafür nur vier Pisten­kilometer (4,5 Euro pro km).

Erstmals kosten 6-Tages-Karten mehr als 300 Euro

Rekord. Auch die Preise für Sechstageskarten verglich der VKI. Erstmals liegen gleich mehrere Gebiete über der bisher nicht erreichten Marke von 300 Euro (Ischgl, Sölden, Obergurgl Hochgurgl, Arlberg).

Klimawandel. Was die Liftpreise in die Höhe treibt, sind auch die Kosten für die künstliche Beschneiung. Im Jahr 2007 gab es in ganz Europa nur 3.000 Schneekanonen, jetzt hat Österreich alleine knapp 30.000 – eine direkte Konsequenz der Erd­erwärmung. Unter den überprüften Skigebieten gibt es laut VKI nur mehr zehn, die auf Kunstschnee verzichten.

Die teuersten Skigebiete

1. Kitzbühel (Region) Bundesland Tirol, Tageskarte Erwachsene: € 58,–, Pisten-km 215

2. Arlberg (Ski Arlberg) Bundesland Vorarlberg Tirol, Tageskarte E.: € 56,50, Pisten-km: 305

3. Saalb.-Hinterg.-Leog.-Fieberb Bundesland Salzburg Tirol, Tageskarte E.: € 56,50,–, Pisten-km: 270

4. Schmittenhöhe Bundesland Salzburg, Tageskarte E.: € 56,50,–, Pisten-km: 77

5. Ischgl Samnaun Bundesland Tirol, Tageskarte E.: € 56,– Pisten-km: 172

6. Sölden Bundesland Tirol, Tageskarte E.: € 56,–, Pisten-km:142

7. Zillertal Spieljoch (lokal) Bundesland Tirol, Tageskarte E.: € 56,–, Pisten-km: 21

8. Ski Amadé-Flachau-Wagrain Bundesland Salzburg, Tageskarte E.: € 56,–, Pisten-km: 120

9. Silvretta Montafon Bundesland Vorarlberg, Tageskarte E.: € 55,50,–, Pisten-km:113

10. Zillertal 3000 Bundesland Tirol, Tageskarte E.: € 55,50,–, Pisten-km: 196

Die billigsten Skigebiete

1. Wachtberglifte Bundesland Oberösterreich, Tageskarte E.: € 18,-, Pisten-km: 4

2. Viehberglifte Bundesland Oberösterreich, Tageskarte E.: € 20,50-, Pisten-km: 3

3. Raggal Großes Walsertal Bundesland Vorarlberg, Tageskarte E.: € 22,50-, Pisten-km: 7

4. Wenigzell Schneeland Bundesland Steiermark, Tageskarte E.: € 23–, Pisten-km: 2

5. Königsberg-Hollenstein Ybbs Bundesland Niederösterreich, Tageskarte E.: € 27,–, Pisten-km: 14

6. Zahmer Kaiser-Walchsee Bundesland Tirol, Tageskarte E.: € 28,–, Pisten-km: 15

7. Falkert Heidi Alm Bundesland Kärnten, Tageskarte E.: € 28,50-, Pisten-km: 10

8. Schneeberg Wunderwiese Bundes Niederösterreich, Tageskarte E.: € 29,–, Pisten-km: 4

9. Forsteralm Bundesland Oberösterreich, Tageskarte E.: € 29,50, Pisten-km: 16

10. Flattnitz Bundesland Kärnten, Tageskarte E.: € 30,50, Pisten-km: 11