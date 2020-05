So feiern wir Gastro-Comeback

Nach dem verregneten Gastro-Auftakt war der Samstag versöhnlicher, aber noch weit entfernt vom Normalzustand.

Österreich. Wohin man auch schaut in Österreich, es ist überall dasselbe Bild: Die Lokale haben wieder geöffnet, die Schanigärten stehen draußen, und Kellnerinnen und Kellner stehen mit frisch gestärkten Schürzen Spalier. Die Stimmung ist nach den ersten beiden Tagen allerdings gespalten.

Vor allem gehobene Gastronomie als Gewinner

Gewinner ist vor allem die gehobene Gastronomie; etwa im Schwarzen Kameel im Wiener Goldenen Quartier oder im Do&Co im Haas-Haus hat sich die gut betuchte Klientel schnell wieder eingefunden. „Wir waren am ersten Abend knallvoll“, meinte etwa Do&Co- Chef Attila Dogudan. Das Schwarze Kameel wurde regelrecht gestürmt. Auch viele Bars, wie etwa das Kleinod in Wien, waren am Freitag- und am Samstagabend sehr gut besucht. Man habe sogar Gäste abweisen müssen.

Schanigärten waren am Samstag sehr gut besucht

Voll waren am Samstag auch die Schanigärten von der Wiener City bis in die Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. Am Wiener Graben platzten etwa die Außenbereiche der Lokale Segafredo und Chattanooga aus allen Nähten. Auf der Terrasse des Palmenhauses im Wiener Burggarten gab es ebenfalls keinen freien Platz.

Auch der Wiener Multi-Gastronom Robert Huth ist mit der Buchungslage zufrieden, zumindest für dieses Wochenende. Allerdings, und da sind sich er und viele andere Gastronomen einig: „Profitabel ist Geschäft mit 40 Prozent weniger Tischen, aber vollen Betriebskosten wohl kaum.“

Cafés und Touristenlokale sind die Gastro-Verlierer

Deutlich verhaltener ist die Stimmung bei den Kaffeehäusern und bei jenen ­Lokalen, die von Touristen abhängig sind: Die ohnehin ausgedünnten Plätze in den Lokalen sind hier nur spärlich besetzt. Die, wie es Berndt Querfeld, der Chef des Wiener Cafés Landtmann sagt, „gedämpfte Stimmung“ ist vor allem in der Tagesgastronomie zu spüren.

Querfeld: „Am Wochenende waren wir immer Anlaufpunkt für die Wienbesucher, die fallen jetzt weg.“ Auch Menschen über 65 Jahren würden fehlen, sagt Querfeld: „Die Älteren trauen sich noch nicht aus dem Haus.“

250 Meter Luftlinie weiter, im berühmten Café Eiles in der Josefstädter Straße, sind die reduzierten Tische auch nur vereinzelt besetzt. Lokalbesitzer Gert Kunze: „Man spürt eine Unsicherheit. Es gibt keine Euphorie. Wir haben 40 Prozent des Normalumsatzes.“ Auch Kunze beklagt das Ausbleiben der Touristen. Im Normalfall stellen diese 70 Prozent seiner Gäste.

Mit Spannung wird die kommende Woche erwartet, wenn der Alltag wiederkehrt. Dann wird sich wirklich zeigen, wie die Lage aussieht.

