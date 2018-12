So feiert Österreich den Jahreswechsel

Wien. Fast keiner in Österreich entzieht sich dem Silvestertrubel. Nur neun Prozent geben an, Silvester nicht feiern zu wollen. Der Rest begeht das Fest des Jahres auf Partys oder im Freien.

Silvesterpfad. Hotspot Nummer 1 ist natürlich der Silvesterpfad in Wien: Rund 700.000 Menschen werden hier ab heute, 14 Uhr, bis tief in die Nacht erwartet. 14 Stationen gibt es in diesem Jahr, drei mehr als 2017. Highlight ist mit Sicherheit der Graben: Er verwandelt sich in einem Ballsaal unter freiem Himmel, auf dem Anfänger auch Tanzunterricht nehmen können. Besonders mondän geht das in der Wiener Hofburg beim Silvesterball, gleichzeitig auch der Auftakt in die Ballsaison.

Celebritys. Promi-Party-Hotspot im Westen ist beinahe traditionell Kitzbühel. Das größte Fest steigt im Stanglwirt. Bei extremer Celebrity-Dichte heißt es: sehen und gesehen werden. In Rosi’s Sonnbergstuben wird ein Galadinner aufgefahren.

Donauwalzer. 50 Prozent der Österreicher feiern im kleineren Kreis zu Hause. Um Punkt 0 Uhr überträgt der ORF, wie das Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts den ­Donauwalzer tanzt. 38 Prozent der Österreicher wiegen sich auf diese Art ins neue Jahr.