So gefährlich ist Freitag, der 13.

Eine Million Österreicher leidet an Paraskavedekatriaphobie – der Angst vor Freitag, dem 13.

Horrortag Freitag, der 13. Der Tag der Katastrophen. Jeder achte Österreicher, also mehr als eine Million Menschen, ist abergläubisch, glaubt an ein drohendes Unglück heute.

Astrologin Gerda Rogers sagte zu ÖSTERREICH: „Es gibt mehr Unfälle – auch mehr Alkohol am Steuer –, mehr Affekthandlungen. In meiner Arbeit konnte ich ­zudem feststellen, dass Prüfungen an diesem Tag besonders oft schiefgehen.“

Krankmeldung

Auffällig: Aberglaube macht krank. An einem Unglückstag melden sich bis zu fünfmal so viele Arbeitnehmer krank als sonst. Das gilt zumindest für Deutschland, es ist eine Auswertung der Kaufmännischen Krankenkasse in Hannover.

Studie: Am gefährlichsten ist ein Mittwoch, der 13.

Der Reality-Check zeigt: Wir brauchen keine Angst zu haben. Eine Studie der Zurich Versicherung ergab, dass es an diesem Tag tatsächlich um etwa 10 % weniger Unfälle gibt als normal.

Die Uniqa in Österreich hat den 13. Tag jedes Monats verglichen. Am unsichersten ist dieser Tag, wenn er auf einen Mittwoch fällt – da geschehen 21,3 % der Unfälle. Wenn der 13. ein Freitag ist, sind es 16,4 % der Haushalts- oder Autounfälle. Am sichersten ist der Sonntag (5,9 %).

Eine andere Studie zeigt, dass Flüge an diesem Tag um bis zu 41 % billiger sind – das sind die Resultate des Reiseportals Kayak. Eine mögliche Begründung: Aus Angst vor einem Crash buchen viele Menschen lieber nicht für einen Freitag, den 13. Wegen der fehlenden Nachfrage sinken die Preise.

Millionengewinn

Im Lotto ist Freitag, der 13., ein Glückstag. Ein Franzose gewann 2010 13 Millionen Euro. Und bei Euromillionen geht es heute um 37 Mil­lionen.

Übrigens, der nächste Unglücksfreitag ist schon im März.

Schiffsunglück, Mord und Aktiensturz - Das geschah wirklich am Freitag, 13.