So schön ist heuer Weihnachten

Heiliger Abend. Nach all der Hektik der vergangenen Wochen kaum vorzustellen: Endlich wird es besinnlich im Lande. Fünf Millionen Österreicher fahren in diesen Tagen im Schnitt 352 Kilometer, um kostbare Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen – so eine Mastercard-Umfrage.

Tradition. Es ist das Fest, bei dem der absoluten Mehrheit der Österreicher klar wird: Tradition ist uns sehr wichtig. Das jedenfalls sagen 70 Prozent der Befragten der großen Weihnachtsstudie von Marketagent.

Glitzer auf Bäumen. In 81 % aller Haushalte (fast 3,2 Millionen Häusern und Wohnungen) steht heute ein Christbaum. Drei Viertel davon tragen glitzernde Kugeln, Schleifen und Figuren. Auf einem Drittel hängen auch Süßigkeiten. 16 % der Österreicher geben zu: Bei uns regiert der Kitsch (Wunderkerzen, Lametta …).

Festlich. 68 % zeigen auch äußerlich, wie wichtig ihnen der Tag ist, und kleiden sich festlich.

Bescherung. Die meisten Familien versammeln sich unter dem Christbaum. Die Kinder schielen gierig nach den großen Packerln, die Erwachsenen teilen des Christkinds Gaben aus. Laut einer Studie aus dem Vorjahr bekommt jeder im Schnitt fünf Geschenke.

„Stille Nacht, Heilige Nacht“. Egal, wie unmusikalisch: In etwa 40 % aller Familien stimmt man jetzt Weihnachtslieder an. 85 % aller ­Befragten lieben diese Songs. Absoluter Hit ist und bleibt Stille Nacht, heilige Nacht (64 %), gefolgt von Leise rieselt der Schnee (36 %) und Es wird scho glei dumpa (23 %). Das Ranking der fremdsprachigen Lieder führt Last Christmas an (37 %).

Festmahl. Nach der Bescherung – und dem ein oder anderen Keksen oder Glas Sekt – wird zu Tisch gebeten. In 39 % aller Familien gibt es jährlich das gleiche Menü. 21 % servieren jetzt Raclette, 18 % kalte Platte, 15 % Fisch. Wobei es regional extreme Unterschiede gibt: In Wien essen 35 % Fisch, in Oberösterreich 32 % Würstel.

Kirche. Mehr als jeder Dritte (34 %) besucht am heiligen Abend die Kirche. 15 % gehen zur nächtlichen Mette, 13 % in die Kindermette, und 11 % holen sich das Friedenslicht ins Haus.

Positiv. Es war ein stürmisches Jahr: Die Politik schlittert in eine tiefe Krise – die Ibiza-Affäre lässt unsere Regierung explodieren. Weltweit stottert der Wirtschaftsmotor – Wifo und IHS pro­gnostizieren für 2020 ein noch schwächeres Wachstum von nur mehr knapp über 1 %. Dennoch: Österreicher trotzen den Krisen, sind scheinbar doch Optimisten:

Das Christkind war so brav wie niemals zuvor. Unter unseren Christbäumen liegen heuer Geschenke um insgesamt 1,66 Milliarden Eu­ro, so eine Berechnung der KMU Forschung Austria – das bedeutet ein Plus von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Noch ein Rekord: Addiert man auch noch die Ausgaben auf Weihnachtsmärkten und in Lokalen dazu, erreichen wir die magische Zwei-Milliarden-Euro-Grenze für alle Ausgaben in der Adventszeit. Gestöhnt haben da nur die Postler: Sie mussten 30 Millionen Packerl zustellen.

Nicht nur Konsumrekord, wir zeigen auch viel Herz. Erstmals spenden wir heuer 700 Millionen Euro. Das sind um 100 % mehr als noch vor 10 Jahren – Rekord!

Nie da gewesener Ansturm auf unsere Adventmärkte. 3,5 Millionen Besucher – so viele besuchen alleine den größten Christkindlmarkt, den vor dem Wiener Rathaus, bis inklusive 26. Dezember. Fast alle Städte melden Höchstwerte. In Linz etwa gibt es gleich zwei Besucherrekorde: am Hauptplatz und im Volksgarten. Auch die Nächtigungszahlen stiegen von 67.000 auf 80.000.

Comeback des Glaubens: 34 % gingen in die Kirche: Etwas mehr als ein Drittel der Befragten sagten laut Marketagent-Umfrage, dass sie am Heiligen Abend in die Kirche gehen werden. 15 % wollten eine Mitternachtsmette besuchen, 13 % am Nachmittag in die Kindermette, und 11 % wollten sich das Friedenslicht aus dem Gebetshaus abholen. Die meisten Kirchenbesucher gab es in Tirol und Vorarlberg mit 43 %, die wenigsten in Wien mit 26 %.

Rekord auch bei Temperaturen: 21 Grad im Advent. An weiße Weihnachten glaubte niemand mehr. Doch die Frühlingshitze kam dennoch überraschend. Spitzenreiter war Feldkirch (Vorarlberg) mit 21 Grad am 19. Dezember. Rekord auch in Salzburg mit 20 Grad.

Tourismusboom: Skiorte sind fast ausgebucht. Österreich liegt einfach im Trend: Viele Skiorte, wie etwa Schladming, sind in den kommenden Tagen zu 99 % ausgebucht (siehe rechts).

Weihnachtshäuser heuer verrückt wie nie. Sie fehlen in keiner Straße: bunt beleuchtete Weihnachtshäuser. Sabine Gollnhuber aus Bad Tatzmannsdorf (Bgld.) bricht den Rekord: In ihrem Weihnachts-Disneyland funkeln 500.000 Lichter.