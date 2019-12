So schön wird heute Weihnachten

Die Weihnachtsgeschichte. „Salopp könnte man sagen, ich bin zu einer Geburtstagsparty eingeladen, aber diese Geburtstagsparty überstrahlt alles: Es ist die Geburt Gottes als Menschenkind, in einer ärmlichen Krippe. Was kann uns das sagen mit ­dieser unfassbaren Größe Gottes, die niemand von uns wirklich begreifen kann? Da ist ein heiliger Tausch: Wenn Gott Mensch wird, dann dürfen wir auch darauf hoffen, dass all unser armseliges menschliches Wesen einmal erhöht werden kann.“

Die Krippe. „Sie zeigt, dass Gott gerade dann zu mir kommen kann, wenn es dornig aussieht. Trotzdem kann ich die Tür aufmachen, und Gott will bei mir sein.“

Christbaum. „Die grüne Farbe hat eine vitale Aussage für das, was sonst vom Winter verdrängt wird. Diese Lebensfarbe mit den vielen Leuchtern, den Keksen ist wirklich die glanzvolle Weihnacht.“

Das richtige Geschenk. „Das wird nicht vom Wert abhängen, nicht von der Quantität, sondern von der Qualität der Beziehung, die ich damit zum Ausdruck bringe.“

Verregnete Weihnachten. Am Wochenende steigt die Chance auf Schnee in den Tälern.

© Symbolbild (Getty Images)

Weihnachtswetter. Die Hoffnung, wie es heißt, stirbt zuletzt. Und nun ist sie tot: Die Chancen auf weiße Weihnachten sind hinweggeschmolzen, wie der vielerorts letzte Rest Schnee bei den frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage. Nur in den Bergen ab 900 Metern und darüber herrscht winterlich-weiße Weihnachts­romantik. Zum Teil, weil bereits Schnee lag, etwa in Osttirol oder in Oberkärnten. Aber auch, wo es bisher aper war, sorgte die derzeit herrschende Nord-Westströmung für einigen Schneefall und somit weiße Weihnacht. Aber wie erwähnt: nur in hohen Lagen. In Salzburg ist der Pinzgau, Pongau und Lungau begünstigt. In der Steiermark das Mariazellerland, in Oberösterreich das Salzkammergut und das obere Mühlviertel und in Niederösterreich die hohen Lagen des Waldviertels. Der Rest des Landes bleibt grün – zumindest bis zum Wochenende.

Ab Donnerstag, den 26. Dezember (Stefanitag), setzt Kälte ein: Im Westen Österreichs ist dann allerorts mit Frost zu rechnen. Die Tageshöchstwerte verharren um die fünf Grad. Im Osten des Landes sorgen klare Nächte für deutliche Abkühlung: Auch hier wird’s kaum wärmer als 5 Grad. Am Wochenende soll es dann auch in tiefen Lagen schneien, was dann immerhin für postweihnachtliche Stimmung sorgt.