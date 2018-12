So schön wird heute unser Weihnachten

Stille Nacht, O Tannenbaum und Leise rieselt der Schnee – egal, wie unmusikalisch, Am Montag wird in 35 % der Familien vor dem Weihnachtsbaum gesungen. So besinnlich gibt sich Österreich zum Heiligen Abend:

„Freude und Entspannung“: Fast zwei Drittel (63 %) der Österreicher verbinden mit der Weihnachtszeit „Freude“, 49 % „Zufriedenheit“ – das geht aus einer IMAS-Umfrage hervor (1.001 Interviews).

Familie & Freunde: Ein Drittel der Menschen feiert mit vier bis sechs Personen. Aber immerhin 3 % bleiben alleine.

Shopping-Stress vor der Ruhe: Für die meisten beginnt der heutige Tag mit einer langen Einkaufsliste. Lebensmittel muss fast jeder besorgen, 7 % wollen laut Studie noch Geschenke finden. Die Shops haben bis 13 oder 14 Uhr offen (je nach Bundesland).

Christbaum startet das Fest: Spätestens danach beginnt das Festliche: Zu Mittag (12 Uhr) wird meist der Christbaum geschmückt. Eine Tanne oder Fichte steht laut Landwirtschaftskammer in knapp 2,6 Millionen Haushalten.

Schlicht ist hip: 52 % der Österreicher wollen ihren Weihnachtsbaum „einfach und schlicht geschmückt“. Immerhin 26 % „bunt, glitzernd und dicht behängt“ – das sind die Resultate einer marketagent.com-Umfrage (502 Interviews). Echte Kerzen aus Wachs hängen nur mehr bei 27 % der Familien, 37 % sagen, Süßigkeiten gehören unbedingt drauf.

Jeder Zehnte bekommt mehr als acht Geschenke

Christkind kommt um 18 Uhr: Diese Tradition ist uns heilig: Um 18 Uhr bringt das Christkind die Geschenke. Der Weihnachtsmann besucht nur 3,5 % der Familien.

Fünf Geschenke: Laut market­agent.com liegen im Durchschnitt knapp 5 Geschenke für jeden unter dem Baum. 11 % bekommen sogar mehr als 8 Packerl! Jeder von uns wollte rund 450 Euro für Weihnachten ausgeben.

Festessen: Um 19 Uhr wird zu Tisch gebeten. Die Hitliste der Weihnachtsspeisen führt der Karpfen an (18 %, Quelle IMAS), gefolgt von Bratwürstel (16 %) und kalter Platte (15 %).

Kirche: Feierlicher Abschluss ist für 850.000 Österreicher der Besuch einer Mette.

Harmonisch: 77 % sagen, die Feiertage laufen ohne Streitereien ab.

© Getty Images (Symbolbild)

Österreich zeigt Herz: Spenden heuer wieder auf Rekordniveau

Teilen gehört besonders zu Weihnachten zu unseren Tugenden. 30 % der jährlichen Spenden werden in diesen Tagen überwiesen. Insgesamt sind es heuer 675 Millionen Euro, die wir für den guten Zweck ­geben – Rekord! Im Durchschnitt sind es 113 Euro pro Person. Traditionelles Weihnachts-Highlight ist „Licht ins Dunkel“ (ab 9.05, ORF 2). Im Vorjahr wurden 7,9 Mio. Euro gesammelt. Viele Spenden gehen auch bei der „Aktion Weihnachtsherz“ für krebskranke Kinder ein.