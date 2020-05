Sommer-Öffnung: Heute sperrt Österreich auf

Es geht wieder los: Heute sperren Hotels, Fitnessstudios Schwimmbäder & Kinos auf.

Wien. Endlich. Österreich macht sich fit für eine heiße Sommersaison 2020. Pünktlich zum verlängerten Pfingstwochenende sperren die Hotellerie und Bäder auf. Hochzeiten mit bis zu 100 Personen gehen. Auch Kinos (100 Personen) öffnen wieder.

Hotels: Eröffnung mit Konzerten "Loge & Logis"

Auftakt mit Handbremse: Der Städtetourismus ist zusammengebrochen – keine Seminare, Tagungen, Festivals, (noch) verwaiste Airports. In den Urlaubsregionen an Seen und in den Bergen ist die Buchungssituation zufriedenstellend bis gut – 60 Prozent an den Kärntner Seen. Grundregel in den Hotels: „Abstand halten“ – und zwar wie gewohnt einen Meter, außer innerhalb einer Gästegruppe. Auch im Hotel gehört der MNS zum neuen Dresscode – zumindest im Eingangsbereich, bei der Rezeption und beim Betreten von Lokalen. Maskenpflicht in den Urlaubsregionen könnte aber fallen.

Neue Ideen: In Wien rief Michaela Reitterer, Hotelchefin und Präsidentin der Hoteliervereinigung, die Veranstaltungsreihe „Loge und Logis“ ins Leben – Künstler wie Maya Hakvoort singen im Innenhof. Auch das Hotel Sacher ist kreativ: Die freien Suiten werden zum Pop-up-Restaurant!

Fitnessstudios: Maske ­tragen nur beim Check-in

Schwitzen: Auch die rund 600 Studios öffnen wieder: Die Schutzmaske ist nur beim Check-in und am Weg in die Garderobe Pflicht. Ein Meter Abstand gilt auf allgemeinen Flächen. Zwei Meter Abstand beim Training: Grundsätzlich sind die Maßnahmen abgeleitet aus den Regelungen, welche die Leute bereits kennen. Im John Harris in Wien stellte man als Anreiz fürs Abstandhalten süße ­Baby-Elefanten auf.

Schwimmbad: Abstand auf der Wiese & im Becken

Kompliziert: Zugangsbeschränkungen, Abstandsregeln und Leitsysteme für Besucherströme. Der Kartenkauf soll im Voraus via Internet erfolgen. Vor den Ein- und Ausgängen, dem Kassenbereich ein Meter Abstand. Die Einhaltung des Mindestabstands gilt an den Beckenrändern und in Nichtschwimmerbecken. Mund- und Nasenschutz ist im Innenbereich (Kabinen) zu verwenden. 10 Quadratmeter pro Person gelten für Liegefläche, im Wasser sind 6 Quadratmeter/Person einzuhalten.