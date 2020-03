Spitalsmitarbeiterin mit Coronavirus infiziert

Mehr als 30 weitere Mitarbeiter, die Kontakt zu der Frau hatten, müssen derzeit ebenfalls zu Hause bleiben.

Niederösterreich. Eine Mitarbeiterin des Labors am Landesklinikum Korneuburg befindet sich seit Montag in häuslicher Quarantäne, wie "orf" berichtet. Sie weist leichte Symptome auf. Mehr als 30 Mitarbeiter, die mit der Frau Kontakt hatten, müssen derzeit ebenfalls Zuhause bleiben. Das sei eine "reine Vorsichtsmaßnahme", sagt der Sprecher der Landesklinikenholding, Bernhard Jany gegenüber "orf".

Drei weitere Mitarbeiterinnen hatten engeren Kontakt mit der Corona-Patientin und sind ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Wie jetzt weiter vorgegangen werde, entscheide der Amtsarzt, so Jany.

Mittlerweile 47 infiziert

In Österreich sind mit Stand Freitag, 8.00 Uhr, 47 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das zeigten die Zahlen, die in der Früh auf der Homepage des Gesundheitsministeriums veröffentlicht wurden. Das bedeutet einen leichten Anstieg von drei Betroffenen. In welchen Bundesländern die neuen Fällen registriert wurden, war noch unklar.

Donnerstagabend wurde der erste Fall in Oberösterreich bekannt. Bei einer Pressekonferenz am Freitag werden dazu weitere Details bekannt gegeben. Somit ist nun nur noch das Burgenland frei von SARS-CoV-2.

Frau in Kitzbühel nach Italien-Aufenthalt infiziert

Eine 22-jährige Frau aus Kitzbühel ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie klagte über "grippeähnliche, milde Symptome", teilte das Land Tirol mit. Zuvor hatte sich die Frau in Verona - einer Risikoregion in Norditalien - aufgehalten. Nun laufen die behördlichen Abklärungen, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren, hieß es.



"Der Krankheitsverlauf ist sehr mild", berichtete Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Die weitere Behandlung und Isolierung werde in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vorgenommen. Auch jene Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und müssen ihren Gesundheitszustand in den kommenden zwei Wochen beobachten.

Die dazugekommenen Patienten in Kärnten und Vorarlberg dürften sich unabhängig voneinander in Wien angesteckt haben, hieß es bei jeweiligen Pressekonferenzen. Der Fall des jungen Mannes (Jahrgang 1990) in Vorarlberg könnte möglicherweise Auswirkungen auf den Betrieb einer Schule haben. Denn die Mutter des Patienten ist Lehrerin und zeigt ebenso Symptome. Der Vorarlberger war wie die in Kärnten betroffene 28-Jährige in Wien, bevor Krankheitserscheinungen des Coronavirus aufgetreten waren. In beiden Erstfällen wird derzeit untersucht, mit wem die Betroffenen in Kontakt standen.

Vorarlberger Patient fuhr am Montag mit Railjet

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Abend bekanntgegeben, dass der Infizierte aus Mellau am Montagnachmittag mit dem Zug von Wien nach Dornbirn gefahren ist. Es handelte sich um den Railjet 864, der um 14.30 Uhr in der Bundeshauptstadt abfuhr und um 21.07 Uhr in Dornbirn ankam.



Bis Donnerstag gab es in Vorarlberg weitere 99 Verdachtsfälle, von denen 94 negativ getestet wurden. In fünf Fällen stand das Ergebnis noch aus.

Vierter Fall in Salzburg

In Salzburg wurde indes bekannt, dass der als dort vierter Fall positiv getestete 61-Jährige aus Großbritannien stammt. Er war am heutigen Donnerstag im Pinzgau positiv auf das Coronavirus getestet worden.

