Stau-Alarm! Heute droht Kollaps auf Österreichs Straßen

In drei Tagen ist Weihnachten und ab heute machen sich die meisten auf den Weg in die Heimat. Und das hat vor allem Auswirkungen auf die Straßen Österreichs. Die Verkehrsclubs Arbö und ÖAMTC warnen ab heute vor kilometerlangen Blechlawinen im Land. Vor allem der Reiseverkehr von Deutschland Richtung Ungarn, viele werden da von Deutschland in ihre Heimatländer im Osten und Südosten aufbrechen. Kolonnenverkehr wird es da laut ÖAMTC zeitweise von Suben über Innkreis-, West-, Außenring-, und Ost Autobahn Richtung Nickelsdorf geben. Ein Unfall oder ein defektes Fahrzeug können auf dieser Strecke aufgrund der Verkehrsdichte schnell zu Staus führen, so der ÖAMTC.

Auch in den Städten wird es ungemütlich, denn die letzten Einkäufe müssen auch noch getätigt werden. In den Städten und bei den großen Einkaufszentren wird der Einkaufsverkehr an den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend noch einmal sehr stark sein.



Verzögerungen an der Grenze

Mit Verzögerungen muss laut ÖAMTC in den Weihnachtsferien an den Reisetagen aufgrund der Kontrollen immer wieder an Grenzübergängen gerechnet werden. Richtung Deutschland betrifft das die Übergänge Salzburg Walserberg auf der A1, in Oberösterreich Suben auf der A8 und in Tirol Kiefersfelden auf der A12. Richtung Österreich kann es speziell am Ende der Weihnachtsferien am Grenzübergang Nickelsdorf von Ungarn kommend Richtung A4 Wartezeiten geben.



Diese Straßen sind Österreichs Stau-Hotspots

Tirol: Abschnittsweise in Tirol auf der Inntal Autobahn (A12), der Fernpassstrecke (B179), der Eiberg Straße (B173) sowie in den Seitentälern des Inntales, wie etwa im Zillertal (B169), weiters vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Tirol und Vorarlberg, wie etwa dem Dalaaser Tunnel, in Vorarlberg auch auf der A14 vor der Abfahrt Montafon und weiter auf der L188 ins Montafon. Salzburg: Hier erwartet der ÖAMTC dichten Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen, im Salzachtal (B311) und am kleinen Deutschen Eck zwischen Bad Reichenhall und Lofer.

Oberösterreich & Steiermark: Hier kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt Voralpenkreuz - Knoten Liezen sowie abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen.

Deutschland: In Bayern werden die Autobahnverbindungen München - Salzburg (A8) und Rosenheim - Kiefersfelden (A93) zeitweise sehr stark belastet sein.