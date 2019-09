Studie: Jeder 4. verliebt sich Online

Die Online-Partnersuche ist derzeit wieder Top-Thema (siehe rechts). In Österreich ist das Internet Marktplatz Nummer eins in Sachen Liebe. Das Portal Parship gab eine Studie in Auftrag – mit überraschenden Ergebnissen (1.000 Interviews im Sommer 2019):

Meisten Singles leben in Oberösterreich und Wien

Land der Singles. Derzeit haben 28 % der Österreicher keinen Partner. Traurig, denn 90 % sagen, sie wollen eine feste Beziehung.

Wien & OÖ führen. In Oberösterreich sind 36 % alleinstehend, in Wien 35 %. Am wenigsten Singles leben in der Steiermark, hier sind es genau 20 % (siehe Grafik).

Online-Liebe. Exakt ein Viertel der Österreicher, die seit 2001 zumindest eine Beziehung hatten, sagen, sie haben Online den Partner gefunden. Damit wird im Internet mehr verkuppelt als sonst wo.

Freunde kuppeln weniger. An Bedeutung verlieren die klassischen Partner-Börsen. Über Freunde (früher Platz Nummer 1) finden nur mehr 24 % ihren Partner. Beim Ausgehen sind es nur 19 %, am Arbeitsplatz 12 %.

Jeder Zwanzigste hatte noch nie eine Beziehung