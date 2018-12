Tierhasser legt Wurst mit Schrauben als Köder aus

Ein Tierhasser hat in Gmunden mit Schrauben präparierte Köder auf einem Grünstreifen beim Cumberlandpark ausgelegt. Am Donnerstagabend schnappte sich ein Hund ein Wurststück, in dem eine etwa fünf Zentimeter lange Schraube steckte. Die Besitzerin des Tieres bemerkte den Fremdkörper, bevor der Vierbeiner ihn verschlucken konnte. Sie nahm die Schraube aus dem Maul des Hundes, der unverletzt blieb.

Die 46-Jährige aus Gschwandt bei Gmunden fand auf der Wiese auch noch den zweiten Köder, bei dem die Schraube mit einem Stück Toastschinken umwickelt war, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag. Die Polizei erbittet zweckdienliche Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 059133/4100.