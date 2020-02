Tiroler am glücklichsten, Wiener am grantigsten

In einer umfassenden Studie wurde nun der Glücksindex der Österreicher erfasst.

Wien. Mit 64,4 von 100 möglichen Glückspunkten ist der Österreicher doch recht zufrieden mit sich und seinen Lebensumständen. Das hat eine Befragung unter 5.000 Österreichern des Meinungsforschungs­instituts marketmind im Auftrag von Billa ergeben.

West vor Ost. Im österreichischen Glücksatlas tut sich ein frappantes West-Ost-Gefälle auf. So sind etwa die Tiroler mit ihrem Leben weitaus zufriedener als etwa die Wiener. Im Städte­ranking führt Klagenfurt vor Innsbruck und Graz. Und wenn man schon in Wien leben „muss“, dann tunlichst in Hietzing. Im 13. Bezirk sind die Bewohner am (selbst-)zufriedensten.

Zusammen statt allein. Geht es nach Familienstand, so macht die Studie deutlich: Menschen in Paar­beziehungen sind glücklicher als Singles. Auch Kinder tragen zum Wohlbefinden bei: je mehr, desto besser – anscheinend. Glücksindex ohne Nachwuchs: 62,4. Mit Kindern: 67.

Alter vor Jugend. Der Liebreiz der Jugend hat im Glücksranking keine nennenswerte Bedeutung – im Gegenteil: Zwischen 50 und 65 sind die Österreicher am glücklichsten (67,3). Die 18- bis 25-Jährigen liegen fast 5 Punkte darunter.

Beamte sind Glücksritter. Man kann über Beamte denken, was man will. Tatsache ist, die Staats- und Gemeindebediensteten stellen die glücklichste Berufsgruppe dar. Schlusslicht: Arbeitslose.

Glücksforscher Manfred Rauchensteiner:

»Glück kommt von innen – äußere Einflüsse sekundär«

ÖSTERREICH: Wie wird man glücklich?



Manfred Rauchensteiner: Wichtig ist eine positive Beurteilung der Dinge. Wenn ich Realitäten ablehne – etwa das Wetter oder den Verkehr –, bin ich unglücklich.

ÖSTERREICH: Spielt Geld eine Rolle?



Rauchensteiner: Wichtig ist nur, keine Überlebensangst haben zu müssen. Alles dar­über hinaus sowie andere äußere Einflüsse haben wenig Bedeutung.