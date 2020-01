Chinesische Flugbegleiterin möglicherweise infiziert - Derzeit auf der Isolierstation des Kaiser Franz Josef-Krankenhauses - Untersuchungen können bis zu 48 Stunden dauern.

Wien. In Wien gibt es den ersten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine Flugbegleiterin, die seit Freitag, 24. Jänner, in Wien ist und vor einigen Tagen in Wuhan gewesen sein dürfte. Sie befindet sich derzeit auf der Isolierstation des Kaiser Franz Josef-Krankenhauses (KFJ).

Wie oe24 nun erfuhr, gibt es inzwischen sogar drei Verdachtsfälle in Österreich!

Pressekonferenz in Wien um 13 Uhr

Zum Thema des in Wien aufgetauchten Verdachtes auf eine Coronavirus-Infektion findet heute, Sonntag, um 13.00 Uhr eine Pressekonferenz statt. Das Mediengespräch ist laut KAV-Sprecherin Marion Wallner für 13.00 Uhr im SMZ Süd, 10., Kaiser-Franz-Josef-Spital, Kundratstraße 3 im Mehrzwecksaal der Akutgeriatrie (nach Haupteingang rechts, erster Pavillon) angesetzt.

Derzeit fix geplante Teilnehmer sind Dr. Michael Binder (Medizinischer Direktor des KAV), Dr. Ursula Karnthaler (Stellvertretende Leiterin MA15 Gesundheitsdienst) und Oberärztin Dr. Christiane Hagenauer (4. Medizinische Abteilung KFJ, Infektionsabteilung). Die APA wird berichten.

Die chinesische Staatsbürgerin wurde am Samstagabend als Verdachtsfall mit einer grippalen Symptomatik in der 4. Medizinischen Abteilung des KFJ aufgenommen. "Wir können nicht ausschließen, dass diese Frau mit dem Coronavirus infiziert ist", so der ärztliche Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV), Michael Binder, in einer Aussendung. Die Untersuchungen liefen auf Hochtouren. Bis endgültige Ergebnisse zu erwarten seien, könne es bis zu 48 Stunden dauern, so Binder. Die Bestimmung laufe über das Institut für Virologie der MedUni Wien. Gleichzeitig werde über das Gesundheitsamt Wien eine Überprüfung der Kontaktpersonen der erkrankten Chinesin erfolgen.

Inkubationszeit von 14 Tagen

Die Inkubationszeit des gefährlichen Virus beträgt 14 Tage. Das heißt, dass man den Krankheitserreger lange schon in sich tragen kann, ohne es zu merken. Laut Berichten treten offenbar nicht immer Grippe-Symptome auf.