Sonntagabend wurde bekannt, dass sich der Coronavirus-Verdachtsfall um eine chinesische Flugbegleiterin in Wien nicht erhärtet hatte.

Wien. Entwarnung beim Coronavirusverdachtsfallin Wien: Die chinesische Flugbegleiterin, die am Samstagabend mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus in das Kaiser Franz Josef-Spital eingeliefert wurde, ist nicht mit dem neuen Virus infiziert, hieß es in einer Aussendung des Krankenhauses am Sonntagabend. "Ich möchte hier vor allem dem Team des virologischen Zentrums der Med Uni Wien danken, das die Tests so rasch durchgeführt hat und in dieser wichtigen Frage für Sicherheit sorgt", unterstrich der ärztliche Direktor des KAV, Michael Binder. Diese reibungslose Zusammenarbeit aller involvierten Einrichtungen und die "perfekt funktionierende Rettungskette zeigt, dass Wien für mögliche künftige Fälle bestens vorbereitet ist", so Binder.

Der Patientin, die Samstag am späten Abend unter Verdacht einer 2019-nCoV-Infektion ins Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital eingeliefert worden ist, geht es gut bis hervorragend. Alarmierung, Rettungskette, Spitalsaufnahme etc. hätten perfekt funktioniert. Dies erklärte der Medizinische Direktor des Wiener Krankenstaltenverbandes (KAV), Michael Binder, am Sonntag einer Pressekonferenz in Wien.

"Wir haben seit gestern 23.00/24.00 Uhr einen Verdachtsfall für eine Coronavirus-Infektion ins Kaiser-Franz-Josef-Spital aufgenommen. Der jungen Patienten geht es gut. Ihr Allgemeinzustand ist gut", sagte Binder. "Ganz wichtig ist, dass es sich derzeit um einen Verdachtsfall handelt." – Sonntagabend wurde schließlich bekanntgegeben, dass der Verdacht auf eine Infektion durch das Coronavirus nicht bestätigte.