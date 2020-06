Tschechien öffnet Grenze zu Österreich ab Freitag

Ministerpräsident Babis bestätigt nun: Tschechien wird Grenzen zu Österreich öffnen.

Prag/Wien. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat am Donnerstag bestätigt, dass Tschechien die Beschränkungen an den Grenzen zu Österreich und Deutschland sowie für Einreisende aus Ungarn früher als geplant aufheben wird. Diese könnten schon in der Nacht auf Samstag fallen, sagte er. Für den morgigen Freitag um 7.00 Uhr habe er eine außerordentliche Sitzung des Kabinetts einberufen, die das beschließen sollte, sagte Babis den Medien während seines Besuches im Karlsbader Kreis am Donnerstag. Laut der Nachrichtenagentur CTK schloss er nicht aus, dass die bisherigen Beschränkungen „vielleicht schon ab Freitag Mitternacht“ (gemeint ist die Nacht von Freitag auf Samstag, Anm.) aufgehoben würden. Zuvor hatte die tschechische Botschafterin in Wien, Ivana Cervenkova, im Interview mit dem Tschechischen Rundfunk über die Abschaffung der tschechischen Kontrollen an der tschechisch-österreichischen Grenze „vielleicht ab Freitag“ gesprochen. Es werde sich um eine reziproke Maßnahme Tschechiens zu der österreichischen handeln, so Cervenkova. Ursprünglich wollte Tschechien seine Grenzkontrollen erst ab 15. Juni abschaffen. Schon am gestrigen Mittwoch hatte jedoch Babis mit seinem slowakischen Amtskollegen Igor Matovic in Prag die sofortige Öffnung der gemeinsamen Grenze ihrer Länder ab dem heutigen Donnerstag angekündigt. Tschechische Botschafterin in Wien: Grenze ab Freitag offen

Die tschechische Botschafterin in Wien preschte bereits am Donnerstagvormittag mit der Meldung vor: Tschechien wird voraussichtlich schon ab dem morgigen Freitag die Kontrollen an der Grenze zu Österreich abschaffen. Noch am heutigen Donnerstag soll die tschechische Regierung das verkünden, sagte die tschechische Botschafterin in Wien, Ivana Cervenkova, gegenüber dem Tschechischen Rundfunk.

"Noch im Laufe des Donnerstags sollten die Tschechen die erfreuliche Nachricht erfahren, dass wir eine reziproke Maßnahme setzen und diesen Schritt (wie Österreich) auch an der tschechischen Grenze tun", so Cervenkova. "Ich hoffe, dass es vielleicht ab Freitag so sein wird", fügte sie hinzu.

Ursprünglich hatte Tschechien die völlige Grenzöffnung erst ab 15. Juni geplant. Bisher müssen die Einreisenden bzw. Rückkehrenden entweder einen negativen Corona-Test vorlegen oder in zweiwöchige Hausquarantäne gehen.

EU-Abgeordnete fordern Schengen-Wiederherstellung

Brüssel/Wien. Europaabgeordnete haben eine Wiederherstellung des grenzkontrollfreien Schengen-Raums gefordert. "Sobald es die Sicherheit für die Menschen in Europa und deren Gesundheit erlaubt, muss der freie Personenverkehr wieder gewährleistet sein", sagt der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl vor Verabschiedung einer Resolution zum Schengenraum im Justiz- und Innenausschuss des EU-Parlaments.

"Unter besonderer Berücksichtigung der Ausbreitung des Virus muss die EU-Kommission als Hüterin der Verträge die volle Wiederherstellung der Reisefreiheit vorantreiben", forderte auch die SPÖ-Europaparlamentarierin Bettina Vollath. "Der grenzenlose Schengenraum und die Reisefreiheit für die europäischen Bürgerinnen und Bürger gehören zu den größten Errungenschaften der EU", sagte Mandl.

Vollath betonte, es sei "unerlässlich, dass die innereuropäischen Grenzkontrollen nur zeitlich klar befristet und nach nachvollziehbaren gemeinsamen Kriterien ablaufen dürfen. Wenn Länder, auch schon vor der Coronakrise, auf eine Verlängerung nach der anderen pochen, schwächen sie damit den gesamten Schengenraum." Die SPÖ-Europaabgeorrdnte spielte damit auf die seit der Migrationskrise 2015 ergriffenen Grenzkontrollen einiger EU-Staaten an, im Fall Österreichs zu Ungarn und Slowenien.

Die FPÖ sieht indes in der gestrigen Entscheidung Österreichs, seine Grenzen zu den Nachbarländern bis auf Italien zu öffnen, einen "Verrat Südtirols" durch die Volkspartei. "Es habe sich gezeigt, "dass die Autonomie Südtirols im Ernstfall keinen Pfifferling wert ist, ebenso wenig wie das Papier auf dem die Europaregion geschrieben steht", sagte der freiheitliche Südtirolsprecher und Nationalratsabgeordnete Peter Wurm laut Aussendung.

"Die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass es derzeit offenbar nicht möglich ist, die Südtiroler als österreichische Minderheit ausreichend zu schützen", kritisierte Wurm. Die hohe Mortalitätsrate im Vergleich Österreich-Südtirol zeige dies deutlich. "Wir Freiheitlichen unterstützen deshalb weiterhin den Wunsch vieler Südtiroler nach Wiedervereinigung", betonte Wurm.