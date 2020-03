Verkehr über Brenner eingebrochen

Wegen der Regierungs-Ankündigung von Gesundheits-Checks, brach der Straßen-Verkehr an der Grenze ein.

Innsbruck/Brenner. Die Verordnung des Bundes für Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzen soll in Tirol mit Dienstag in Kraft treten. Ab Dienstagvormittag sollen zwei mobile Gesundheitscheck-Teams am Brenner - an Autobahn, Landesstraße und im Zugverkehr - sowie an den Grenzen Sillian und Reschenpass punktuelle Gesundheitskontrollen vornehmen, teilte das Land mit.

Inzwischen sei der Verkehr über Brenner total eingebrochen, wie es aus Regierungskreisen heißt. Allein am Samstag habe es einen Rückgang – im Vergleich zum Samstag des Vorjahres – um gleich 60 Prozent in Richtung Italien, beziehungsweise 50 Prozent aus Italien nach Tirol.

Das hänge auch mit den Vorkehrungen auf der italienischen Seite zusammen. "Die Reisetätigkeiten aus den betroffenen norditalienischen Krisengebieten sollen insgesamt überdacht und bestmöglich vermieden werden. Die Gesundheitschecks in den Grenzbereichen vom Brenner, Reschenpass und Sillian betreffen sowohl den Straßenverkehr auf Autobahn und Landesstraße, als auch den Zugverkehr", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Es sollen punktuelle und stichprobenartige Temperaturmessungen durchgeführt werden. Zudem werden auch ausgearbeitete Standardfragen gestellt, etwa dazu, ob die Reise aus einem Risikogebiet angetreten wurde und ob die kontrollierten Personen grippeähnliche Symptome aufweisen. Eine Arbeitsgruppe im Land sei gerade dabei, die konkrete Umsetzung der Gesundheitschecks vorzubereiten, hieß es.