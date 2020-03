Verrückte ''Schutzmaßnahmen'' und Hamsterkäufe - Ein Lokalaugenschein

Immer mehr Leute stürmen die Läden für Hamsterkäufe – Leserfoto: Mann in skurrilem ''Schutzanzug'' gesichtet – Freitagabend Lokalaugenscheine in den Supermärkten.

Wien. Das Coronavirus hat offenbar viele Menschen zu Vorratskäufen veranlasst. In Wiener Supermärkten war am Freitagabend nicht überall Frischmilch zu haben, auch andere Milchprodukte wie Topfen oder Rahm waren teils "aus" - ebenso Erdäpfel und auch anderes Gemüse. Das ergaben Lokalaugenscheine in Supermärkten in Wien-Alsergrund und Wien-Brigittenau. Freitagnachmittag erreichte die oe24-Redaktion ein Leserfoto eines Mannes in durchaus kurioser Aufmache: Gelbe Putzhandschuhe, Klopapierverpackung um die Beine gewickelt, eine braune Einkaufstüte über dem Kopf und ein Müllsack am Oberkörper – Ob es sich dabei um einen schlechten Scherz oder den vollen Ernst des Gesichteten handelt ist nicht klar – Auf jeden Fall erledigte der Mann seine Lebensmitteleinkäufe in diesem skurillen Aufzug:

© oe24 Scherz oder Ernst? – Skurrile "Corona-Schutzmaßnahme"

"Voll" war das Frischmilchregal in einem Lebensmittelgeschäft am Franz-Josefs-Bahnhof schon - allerdings waren wenige Dutzend Packungen Haltbar-Milch ziemlich locker auf mehrere Meter Regalbreite verteilt. Kartoffeln, sonst in diversen Packungsgrößen und verschiedenen Qualitätsklassen vorzufinden, glänzten durch Abwesenheit. Auch anderes Gemüse war auffallend rar. Dabei gibt es sonst auch um 17.30 Uhr hier ein breites Angebot, hat diese Supermarkt-Filiale doch aufgrund der liberalen "Bahnhofsregelung" an allen sieben Tagen der Woche jeweils von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Da wird normalerweise bis in die Abendstunden hinein nachgeschlichtet.

Ähnlich schwach gefüllt waren die Regale in einem Supermarkt an der Brigittenauer Lände in Wien 20. Hier fehlten gegen 18 Uhr Frischmilch und H-Milch gänzlich, von anderen Milchprodukten wie Frischkäse oder Schnittkäse gab es nur noch geringe Restbestände. Die leeren Tiefkühlregale vermittelten den Eindruck, "außer Dienst" zu sein. Die Gemüseregale waren komplett leer - und an dem Platz, wo sich sonst auch um diese Uhrzeit, mehr als zwei Stunden vor Schließung, Berge von Toilettepapier und Küchenrollen türmen, wurden mittlerweile einige Säcke Hundefutter "zwischengelagert".

Auch hier in Brigittenau wie schon davor am Alsergrund ratlose und kopfschüttelnde Kundinnen und Kunden. Manche berichteten, dass sie davor schon woanders vergeblich versucht hätten, sich mit Nahrungsmitteln einzudecken. "Ich komm grad vom Spar in der Nußdorfer Straße, dort ist alles leergekauft", meinte in Wien-Alsergrund eine etwa 70-jährige rothaarige Dame. Und ein junges Paar um die 20 freut sich: "Wenigstens Brot haben wir noch bekommen." Das kann ja mittlerweile auch laufend frisch herausgebacken werden in den Filialen.