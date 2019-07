"Vice"-Kolumne "Warum ich Österreich hasse" sorgt für Shitstorm

Die "Vice"-Kolumne von Alexandra Stanić sorgte für große Aufregung in den sozialen Medien. Sie berichtete in ihrem Text "Warum ich Österreich hasse" ihre Erfahrungen mit Rassismus in Österreich und argumentiert, warum sie – ihre Eltern sind aus Bosnien-Herzegowina – Österreich nie als ihre Heimat bezeichnen würde, obwohl sie hier geboren sei. Stanić beschreibt ihre Unzufriedenheit mit der Politik und kritisiert einen überbordenden Patriotismus. Wenn sie gefragt werde, woher sie komme, sage sie, sie sei Wienerin.

"Liebe Österreicher und Österreicherinnen, ihr habt alle nichts dazu beigetragen, Österreicher zu sein", schreibt Stanić in ihrer Kolumne.

Shitstorm gegen Autorin

Ihr Text löste in den sozialen Medien heftige Reaktionen bis zu Hassnachrichten hervor. "Heul leise und sag Danke zu deiner Heimat", schreibt ein User. Sie wurde als "Männerhasserin" oder "Migrantentrulle" beschimpft. Die rechte Seite "unzensuriert.at" sieht in ihrem Text eine "klare Verhetzung".

So reagiert Stanić

Die Autorin meldet sich auf Twitter und macht den Shitstorm gegen ihre Person öffentlich. "Ich bin auf unzensuriert gelandet. Warum? Weil ich strukturellen Rassismus kritisiere. Ich drehe vermutlich mein Handy ab, Freund*innen müssen Nachrichten aussortieren. Rechte versuchen, Frauen für ihre politische Meinung mundtot zu machen, so eine kaputte Welt", schreibt sie.

Ich bin auf unzensuriert gelandet. Warum? Weil ich strukturellen Rassismus kritisiere. Ich drehe vermutlich mein Handy ab, Freund*innen müssen Nachrichten aussortieren. Rechte versuchen, Frauen für ihre politische Meinung mundtot zu machen, so eine kaputte Welt. — Alexandra Stanić (@AlexSta_) July 26, 2019

Gegen ihre Kritiker teilt sie aus: "Diese Dudes bestätigen mich in meiner antirassistischen, feministischen Arbeit nur noch mehr und checken es noch nicht mal." Auf Twitter wiederum erhält die Autorin viel Zuspruch und Mithilfe.