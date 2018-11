Vierfachjackpot: Es geht um 5,3 Millionen

Vier Runden ohne Sechser im Lotto bedeuten einen Vierfachjackpot bei der Ziehung am Sonntag. Die Lotterien erwarten rund 5,3 Millionen Euro im Topf, wie sie am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten. Es handelt sich um den fünften Vierfachjackpot im heurigen Jahr. Drei wurden von jeweils zwei Spielteilnehmern geknackt, einer entwickelte sich zum Sechsfachjackpot weiter.

Beim LottoPlus gab es am Mittwochabend zwei Sechser. Ein Niederösterreicher und ein Oberösterreicher dürfen sich über jeweils rund 176.000 Euro freuen. Beim Joker holte sich ein Niederösterreicher einen Sologewinn von rund 240.000 Euro.