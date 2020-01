Eskimo bringt die Schwester vom "Twinni" auf den Markt. So reagierte das Netz auf die Nachricht.

Österreich bekommt sein erstes dezidiert weibliches Eis - und zwar in der Form der "Twinna", der Schwester des legendären "Twinni". "Sämtliche Eisvarianten in Österreich sind entweder ein 'Der' oder ein 'Das'. Eine 'Die' gab es einfach nicht", hieß es in einer Aussendung von Eskimo.

Typisches Doppelstielformat

Die "Twinna" hat das typische Doppelstielformat mit den Sorten Erdbeer und Orange-Passionsfrucht in den Farben Rot und Gelb. "Ab jetzt muss eine der wichtigsten Fragen Österreichs also nicht nur 'Orange oder Grün' zuerst lauten, sondern auch 'Rot oder Gelb'", so das Unternehmen.

"'Twinna' feiert alle Frauen und wird von vielen weiblichen und männlichen Eisfans von jung bis alt gefeiert und geliebt werden", war sich Eskimo sicher. Sie kommt in der sechsten Kalenderwoche in den Handel. Der große Bruder der "Twinna" ist extrem erfolgreich: Mit 21.000.000 Stück pro Jahr ist das "Twinni" das meistgekaufte Eis in Österreich. Seit seiner Einführung 1968 ist er immer im Eskimo-Sortiment geblieben.

So reagiert das Netz

© Facebook/oe24

© Facebook/oe24

© Facebook/oe24

© Facebook/oe24

© Facebook/oe24

© Facebook/oe24

© Facebook/oe24