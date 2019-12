Wer 2020 wichtig wird

Politik, Kultur, Sport – diese Menschen werden uns im kommenden Jahr begleiten.

Wien. 2020 wird ein richtig gutes Jahr. Das jedenfalls sagt die überwiegende Mehrheit der Österreicher: 60 % blicken optimistisch in die Zukunft, so die Neujahrsstudie von IMAS. Die Zahl der Positivdenkenden steigt stark an – immerhin um sechs Prozent innerhalb nur eines Jahres.

Mächtige. Ob es wirklich ein erfolgreiches Jahr wird, liegt auch an den Machthabern. Im Mikrokosmos ­Österreich, aber auch weltweit gesehen.

In den ersten Wochen des neuen Jahres wird voraussichtlich die neue Regierung angelobt. Die Erwartungen an die türkis-grüne Politehe sind groß. Die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) setzen auf Frauenpower – Leonore Gewessler (Grüne) wird 2020 zur Super-Ministerin. Aber auch die SPÖ wird vielleicht neu besetzt – Hans Peter Doskozil will nicht nur bei der Burgenland-Wahl und in der Liebe (er heiratet 2020) siegen, sondern eventuell auch die Partei von Rendi-Wagner übernehmen.

Brexit, US-Wahl und viele Show-Highlights

Einen historischen Moment erlebt Europa Ende Jänner, die Briten verlassen die EU. Boris Johnson ist hierbei Mastermind. Ex­trem spannend macht es auch Donald Trump, der am 3. November als US-Präsident wieder­gewählt werden will.

Sicher ebenso unterhaltsam wie so manches Kultur- und Showhighlight: In Salzburg verführt die neue Buhlschaft Caroline Peters. Im TV wird Tamara Mascara als erste Dragqueen bei Dancing Stars für Furore sorgen. Und: Ex-Ö3-Chef Bogdan Rošcic wird neuer Direktor der Wiener Staatsoper.

