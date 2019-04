WhatsApp-Krankenschein künftig auch in Österreich

Das Telemedizin-Start-up AU-schein.de bietet seit geraumer Zeit in Deutschland eine Krankschreibung bei Verkühlung via Whats-App an. Jetzt wird dieser Service auf Österreich ausgeweitet. Für den WhatsApp-Krankenschein muss man auf der Website einen Fragebogen ausfüllen, die Informationen gehen verschlüsselt an einen Arzt. Der sieht anhand der angegebenen Symptome, ob es sich um eine Verkühlung handelt – und stellt einen Krankenschein aus, den man per WhatsApp (und auch per Post) erhält. Kosten: 9 Euro.