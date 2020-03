Wie ein Coronatest abläuft & wer ihn bezahlt

6.582 Coronavirus-Tests wurden bereits in Österreich gemacht. Aber wie funktioniert er eigentlich und wer übernimmt die Kosten?

428 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Freitag mit Stand 8.00 Uhr bekannt. Ein Patient ist bisher verstorben.

Die meisten Fälle gibt es mit 132 in Tirol. In Niederösterreich wurden 63 Personen, in Wien 74, in der Steiermark 44, in Oberösterreich 68, in Salzburg 20, im Burgenland sechs, in Vorarlberg (17) und Kärnten vier positiv getestet.

Insgesamt wurden 6.582 Personen auf eine Infektion untersucht. Aber wie läuft ein solcher Test eigentlich ab und wer übernimmt die Kosten? Ob ein Verdachtsfall vorliegt, entscheidet prinzipiell der Arzt. Liegt ein solcher Verdacht vor, dann wird ein Nasen-Rachen-Abstrich oder eine Probe des ausgehusteten Rachenschleims entnommen. Nachdem die Probe auf den Virus untersucht wurde, liegt in der Regel in wenigen Stunden bereits das Ergebnis vor. Mitgeteilt wird das Ergebnis dann durch die Gesundheitsbehörde.

Die Kosten des Tests werden nur von der Krankenkasse übernommen, wenn ein Verdachtsfall vorliegt. Dies würde auf Personen mit entsprechenden Symptomen oder akuten Atemwegsbeschwerden zutreffen sowie jene Personen, die Kontakt zu einem nachgewiesenen Covid-19-Infizierten hatten oder in den letzten 14 Tagen in einer entsprechenden Krisenregion, wie Italien oder China, waren. Will man sich freiwillig und ohne Symptome testen lassen, muss man die Kosten selbst übernehmen.