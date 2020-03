Wiener Nobelrestaurant 'Amador' völlig verwüstet

In der Nacht auf Freitag wurde das Döblinger "Amador" von einem unbekannten Einbrecher verwüstet – nach dem Täter wird noch gefahndet.

Wien. Ein Unbekannter sei in der Nacht auf Freitag in das Nobelrestaurant "Amador" in Döbling eingestiegen und habe das Inventar völlig verwüstet. Das postete der Restaurantbesitzer Juan Amador in Rage um 2:20 nachts auf Facebook. Später löschte der Drei-Sterne-Koch den Text zum Posting jedoch wieder.

Der Einbrecher habe "emotional wichtige Wertgegenstände geklaut", so Amador auf facebook. Der Einbrecher wurde von mehreren Überwachungskameras gefilmt. Die Suche nach dem Langfinger läuft noch.