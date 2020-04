Wiens Spielplätze ab nächster Woche wieder offen

Dies kündigte Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag an.

Erste Spielplätze in Wien werden ab kommender Woche wieder geöffnet sein. Das kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz an. Die Anlagen waren Mitte März infolge der Maßnahmen gegen das Coronavirus allesamt geschlossen worden. Ab kommendem Montag sollen nun die ersten Plätze wieder zugänglich sein.

Im Bürgermeister-Büro wies man gegenüber der APA darauf hin, dass noch genau ausgearbeitet werde, wann was genau öffnen wird und wie die jeweiligen konkreten Regelungen ausschauen werden. Alle Informationen dazu sollen demnächst kommuniziert werden.