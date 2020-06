Wut-Mama: 'Zu schwere Mathe-Matura'

Die Beispiele seien 'in keinster Weise der Corona Situation angepasst' worden, wie der Minister versprochen hätte, so Daniela E.

Weiter Diskussion um Mathe-Klausuren. Die Klausuren bei der Mathematik-Zentralmatura sind heuer an den AHS deutlich schlechter als 2019 ausgefallen und an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) etwas besser. An den AHS haben laut vorläufigem Auswertungsstand 21 Prozent (2019: 11) einen Fünfer bekommen, an den BHS 14 Prozent (2019: 16). Da heuer auch die Zeugnisnote in die Maturanote einfließt, sinkt die Fünferquote weiter.

Dass die Ergebnisse so schlecht ausgefallen sind, hänge mit leeren Versprechen des Ministers zusammen, schreibt eine Mutter an oe24. Ihre Tochter hatte Mathe-Matura, Meine Tochter und habe ihr berichtet, dass die Arbeitsblätter zur Mathematik Matura mit 5. Mai 2020 datiert gewesen waren - also mit dem ursprünglichen Datum der Matura, so Daniela E.

Das beweise, "dass die Beispiele in keinster Weise der Corona Situation angepasst wurden, wie vom Minister versprochen. Selbst unser Professor sagte, es waren unlösbare Beispiele dabei, da man den dafür notwendigen Stoff nicht mehr durchnehmen konnte. Selbst die Neuerung der zu erreichenden halben Punkte war eine Augenauswischerei. Von insgesamt 27 Beispielen konnten nur bei 4! Beispielen halbe Punkte erreicht werden", schreibt Daniela E. weiter.