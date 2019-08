Zehn Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien. In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, zwei Pkw-Mitfahrer, zwei Traktor-Lenker und jeweils ein Motorrad-Lenker und Fußgänger bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Unfall kam es am Montag, 05.08.2019, im Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten, bei dem vier Personen getötet wurden. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn, streifte einen entgegenkommenden Pkw und prallte frontal in einen nachkommenden Pkw, wodurch er und drei Personen im nachkommenden Pkw getötet wurden. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, drei auf einer Landesstraße und zwei auf einer Gemeindestraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Kärnten, drei in Oberösterreich, zwei in Tirol und einer in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und jeweils einmal Fehlverhalten von Fußgänger, gesundheitliche Beeinträchtigung, Missachtung von Ge- und Verboten und eine Vorrangverletzung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 11. August 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 255 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es ebenfalls 255 und 2017 224.