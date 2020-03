Zwei weitere Coronavirus-Fälle: Jetzt sind es 40

Erste bestätigte Infektion in Vorarlberg. Salzburg meldet vierten bekannten Fall im Bundesland.

Bregenz (APA) - Das Coronavirus hat nun auch Vorarlberg erreicht. Nachdem in den vergangenen Tagen Infektionsfälle in unmittelbarer Nachbarschaft in Deutschland und Liechtenstein bekannt geworden waren, traf es jetzt offenbar auch das westlichste österreichische Bundesland. Seitens der Landesregierung wurde zu einer Pressekonferenz über den "ersten Coronavirus-Fall in Vorarlberg" eingeladen.

Die Pressekonferenz wurde für 16.30 Uhr anberaumt, Details waren vorerst nicht bekannt und die Verantwortlichen nicht erreichbar. Vorarlberg ist nach Wien, Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und Tirol das sechste Bundesland, in dem eine Person am Coronavirus erkrankt ist. Bis gestern, Mittwoch, waren in Vorarlberg 95 Verdachtsfälle aufgetreten, von denen 86 negativ getestet wurden.

Salzburg meldet vierten bekannten Fall im Bundesland

In Salzburg steigt die Zahl an bekannten Infektionen mit dem Coronavirus weiter an. Wie die Landessanitätsdirektion am Donnerstag bestätigt hat, ist nun im Bundesland eine vierte Person positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet worden. Im Pinzgau ist demnach ein 61-jährigen Mann erkrankt. Das Land kündigte für den späten Nachmittag oder Abend nähere Informationen zum Fall an. Mit den Arbeiten zur Erhebung der Kontaktpersonen aus dem Umfeld des Patienten sei bereits begonnen worden, hieß es in einer kurzen Mitteilung.

Damit sind jetzt 40 Coronavirus-Fälle in Österreich bekannt.