Achtung: Polizei warnt vor bewaffnetem Einbrecher!

Wer kennt Markus P.? Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein vorerst unbekannter Täter brach in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2024 in ein Vereinslokal im Gemeindegebiet von Langenrohr sowie in das Gemeindeamt ein, brach Kästen und Tresore auf und stahl Bargeld. Der gleiche Täter brach auch in den Kindergarten ein und verließ diesen offenbar ohne Beute.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen und Spurenauswertung konnte der 58-jährige österreichische Staatsbürger Markus P. als Beschuldigter ausgeforscht werden. Der Beschuldigte hat keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich.

Durch die intensiven Ermittlungen konnten dem Beschuldigten bis dato insgesamt 30 Einbruchsdiebstähle in Firmenobjekte, Vereinsgebäude, sowie öffentliche Gebäude in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg zugeordnet werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 138.000 Euro, wobei sich der angerichtete Sachschaden auf rund 112.000 Euro beläuft. Der Beschuldigte soll dabei zumeist mit dem Zug zu den Tatorten angereist sein. Gegen ihn besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Der 58-Jährige könnte sich im Großraum Salzburg aufhalten.

Tatortübersicht:

4.6.2024 – Einbruchsdiebstahl im Gemeindegebiet Wagrain – Bezirk St. Johann/P.

4.–5.6.2024 – 3 Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet Kuchl – Bezirk Hallein

15.–16.6.2024 – 3 Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet Attnang-Puchheim – Bezirk Vöcklabruck

21.–22.6.2024 – 3 Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet Langenrohr – Bezirk Tulln

13.–14.7.2024 – Einbruchsdiebstahl im Stadtgebiet Salzburg

29.–30.9.2024 – Einbruchsdiebstahl im Gemeindegebiet Seekirchen – Bezirk Salzburg-Umgebung

29.–30.9.2024 – 7 Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet Seewalchen – Bezirk Vöcklabruck

1.–2.10.2024 – Einbruchsdiebstahl im Stadtgebiet Salzburg

7.–8.10.2024 – 3 Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet Weng – Bezirk Braunau

7.–8.10.2024 – Einbruchsdiebstahl im Gemeindegebiet Köstendorf – Bezirk Salzburg-Umgebung

8.–9.10.2024 – Einbruchsdiebstahl im Stadtgebiet Salzburg

14.–15.10.2024 – 4 Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet Straßwalchen – Bezirk Salzburg-Umgebung

22.12.2024 – versuchter Einbruchsdiebstahl im Stadtgebiet Salzburg

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wird um Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder ersucht.

Hinweise, die zur Feststellung des Aufenthaltsortes des Markus P. führen und die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Tulln, Telefonnummer 059133-3280, erbeten.

Hinweis: Da die Möglichkeit besteht, dass der Beschuldigte eine gestohlene Faustfeuerwaffe mit sich führt, wird appelliert, diesen bei Antreffen nicht anzuhalten, sondern umgehend die Polizei über Notruf 133 zu verständigen.