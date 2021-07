Faktencheck: Afghanen öfter straffällig als Österreicher?

Werden Afghanen in Österreich wirklich überdurchschnittlich oft straffällig? Das sagen die Fakten.

Der brutale Tod der 13-jährigen Leonie, mit dem vier Afghanen als mutmaßliche Täter in Verbindung gebracht werden (es gilt die Unschuldsvermutung), sorgte für hitzige Diskussionen in den Medien. Besonders prominent: Die Debatte, ob straffällige Asylwerber abgeschoben werden sollen, dominiert die Debatte hierbei ebenso wie Vorurteile und Behauptungen, Afghanen würden überdurchschnittlich oft straffällig.



Um weiteren Mutmaßungen entgegenzuwirken, sah sich oe24 die tatsächliche Sachlage an. Anlassbezogen werden hier folgende drei Delikte betrachtet: Delikten Mord (§ 75), Vergewaltigung (§ 201) und Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person (§ 205). Beziehend auf eine von der APA ausgehobene Kriminalstatistik der Jahre 2019 und 2020 zeigen sich hier klare Ergebnisse.



