Alle Augenzeugen im Scharf-Prozess sagen für Fellner aus

Und: Scharf verliert neue Gegendarstellung gegen oe24.

Im Prozess, den ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner gegen die Krone-TV-Moderatorin Raphaela Scharf führt, weil sie ihm vorgeworfen hat, sie während eines Foto-Shootings "am Po begrapscht" zu haben, ist nun die Einvernahme aller AugenzeugInnen des Shootings abgeschlossen.

Alle vier AugenzeugInnen - der Fotograf, ein unabhängiges Model, die Marketingleiterin sowie die Stylistin -haben eindeutig ausgesagt, dass sie während des gesamten Shootings keine unsittliche Berührung und schon gar kein "Begrapschen am Po" gesehen haben. Das Shooting sei "völlig normal" verlaufen.



Damit haben ALLE vier AugenzeugInnen GEGEN die Darstellung von Raphaela Scharf und FÜR Wolfgang Fellner ausgesagt. Auch alle in rascher zeitlicher Folge aufgenommenen und dem Gericht vollständig vorgelegten Fotos des Shootings zeigen keine unsittliche Berührung oder auch nur Reaktion eines Beteiligten.



Für die Krone-TV-Moderatorin ist das extrem unangenehm, weil sie drei dieser vier AugenzeugInnen als ihre Belastungszeugen gegen Fellner selbst vor Gericht geholt hat und vor dem Prozess behauptet hatte, diese Zeugen hätten die "unsittlichen Berührungen" gesehen.



Offenbar unter dem Druck, den Prozess gegen Fellner zu verlieren, versucht der Anwalt von Raphaela Scharf -der Kronen Zeitung-Anwalt Michael Rami - nun, eine Berichterstattung über den Prozessverlauf in ÖSTERREICH mit weitwendigen Gegendarstellungen einzuklagen und damit zu unterbinden. Einen dieser Rami-Ergüsse finden Sie oben stehend.



Darin wird die Berichterstattung von ÖSTERREICH, Frau Scharf habe Wolfgang Fellner nie persönlich "bei Gericht" geklagt, unter anderem damit gekontert, dass Frau Scharf eine Anzeige bei der "Gleichbehandlungskommission" erstattet habe. Das ist unbestritten und wurde mehrfach berichtet. Unbestritten ist aber auch: VOR GERICHT hat Raphaela Scharf keine Klage gegen Wolfgang Fellner eingebracht, obwohl das bei ihren Vorwürfen möglich und folgerichtig gewesen wäre. Die Gleichbehandlungskommission hält ausdrücklich fest, dass sie "KEIN GERICHT" sei.

Tatsächlich hat just an dem Tag an dem diese Gegendarstellung online gestellt werden musste, ein zweiter Richter am Landesgericht entschieden, was viele Juristen von Beginn an so sahen: Die Gleichbehandlungs-Kommission ist kein Gericht - die Gegendarstellung sei daher abzuweisen. Wenn Raphaela Scharf die von oe24 angestrengte Berufung im obenstehenden Entgegnungs-Verfahren verlieren sollte - was nach dem neuen Urteil leicht möglich ist - könnte diese hier veröffentlichte Gegendarstellung für sie ein teurer Spaß werden. Dann sind zumindest für die Veröffentlichung in Print plus die Anwaltskosten viele Tausend Euro zu bezahlen...

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.