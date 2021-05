Vierte Augenzeugin bestätigt: »Es gab keine Berührung oder sexuelle Belästigung!«

Am gestrigen Verhandlungstag im Prozess von ÖSTER-REICH-Herausgeber Wolfgang Fellner gegen Krone-TV-Moderatorin Raphaela Scharf ist die bisher wichtigste Zeugin aufgetreten und hat Fellners Position klar bestätigt.

Die Stylistin, die während des gesamten Foto-Shootings anwesend war, direkt neben Fellner stand und sowohl Fellner wie Scharf permanent im Blick hatte, bestätigte vor Gericht: "Es hat während des gesamten Shootings keine sexuelle oder sonstige Berührung von Frau Scharf durch Herrn Fellner gegeben."

Kronzeugin sah keine einzige Berührung

Damit haben alle vier Augenzeugen des Foto-Shootings klar FÜR Fellner und gegen Scharf ausgesagt.

Alle ZeugInnen haben weder eine Berührung, vor allem aber kein Po-Grapschen von Herrn Fellner bei Frau Scharf beobachtet.

Damit ist der Vorwurf von Scharf, Fellner hätte sie während eines Shootings am Po "begrapscht", gestern in sich zusammengebrochen.

ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner hatte die Krone-Lady auf Unterlassung dieser Behauptung geklagt. Sie wollte den Po-Grapscher vor Gericht beweisen -kein einziger Zeuge bestätigte die Version von Scharf, sie sei "begrapscht" worden. Alle bestätigten, es habe keinerlei Berührung gegeben.

Gestern wurden vor Gericht auch alle 38 während des Shootings im Sekundentakt angefertigten Fotos vorgelegt und erörtert. Auch da zeigte sich: Auf keinem Foto ist eine entsprechende Handbewegung von Fellner oder eine Reaktion von Raphaela Scharf zu erkennen.

TV-Lady wollte vorher eine Gehalts-Erhöhung

Vielmehr sagte jene Sekretärin, die das entscheidende Gespräch zwischen Fellner und Scharf mitgehört hat, im Verfahren aus, dass die TV-Lady von Fellner vor dem Shooting eine Gehalts-Erhöhung von 2.500 auf 4.500 Euro forderte, die Fellner in dieser Höhe ablehnte.

Weitere Dokumente belegen, dass sich die TV-Lady vor dem Shooting beraten ließ, wie sie Fellner einer "sexuellen Belästigung" überführen könnte.

Fellners Anwälte wollen nun mit einer Präzisierung der Klage ein rasches Urteil erreichen. Kristina Venturini: "Die Causa ist spruchreif und sollte nicht länger verschleppt werden."

Betriebsrat: Keine Beschwerde gegen Fellner

Zusätzlich zu den Zeugenaussagen wurden gestern auch Erklärungen von allen 13 ChefredakteurInnen und GeschäftsführerInnen der Mediengruppe ÖSTER-REICH vorgelegt.

In allen Erklärungen wird bestätigt, dass es gegen Fellner seit Gründung seiner Mediengruppe -mit Ausnahme dieser Causa -keine einzige Beschwerde einer Mitarbeiterin wegen sexueller Belästigung gegeben hat.

Auch der Betriebsrat der Mediengruppe ÖSTER-REICH bestätigte in einer Erklärung, dass keine einzige Beschwerde gegen Wolfgang Fellner wegen sexueller Belästigung vorliegt.

Damit entpuppt sich diese Causa immer mehr als bösartige "Schmutzkübel-Kampagne" der Konkurrenz - umso mehr, als die TV-Lady, die ihre Vorwürfe offenbar erfunden hat, von Krone-Anwalt Michael Rami vertreten wird, der derzeit mehr als 30 UWG-Prozesse führt, um im Auftrag der Krone den Erfolg von ÖSTERREICH und oe24.TV zu stoppen.

Kristina Venturini: »Hier wird die MeToo-Bewegung missbraucht«

ÖSTERREICH: Frau Venturini, Sie sind die bekannteste Scheidungs-und Frauen-Anwältin in Österreich. Warum haben Sie in diesem Fall die Verteidigung von Wolfgang Fellner übernommen?

VENTURINI: Ich bin seit 21 Jahren Scheidungs-Anwältin und habe sehr viel mit dem Thema sexuelle Belästigung zu tun, weil sich viele Opfer an mich wenden. Nach Studium des Aktes habe ich festgestellt, dass wir es hier mit einem klassischen Fall des Missbrauchs der MeToo-Bewegung zu tun haben.

ÖSTERREICH: Warum?

VENTURINI: Weil es nicht sein kann, dass eine Frau, die offenbar ihr Ziel einer Gehaltserhöhung nicht erreicht hat, einfach behauptet, sie wurde sexuell belästigt. Gerade weil ich mich stark für die Opfer von Belästigung engagiere, will ich nicht, dass so ein Missbrauch der Me-Too-Bewegung vorkommt. Den wahren Opfern von sexuellen Übergriffen schaden solche Lügengeschichten enorm. Und ich will, dass den wahren Opfern geholfen wird.

ÖSTERREICH: Was hat der Prozess bisher ergeben?

VENTURINI: Dass alle Zeugen - zuletzt die Kronzeugin, die Stylistin, die jede Bewegung genau beobachtet hat - klar ausgesagt haben, dass es weder eine Berührung und schon gar keine sexuelle Belästigung gegeben hat. Alle Fotos zeigen auch, dass es keine Reaktion von Frau Scharf gibt. Sie steht von Anfang bis Ende ganz ruhig dort und lächelt in die Kamera -weil eben nichts passiert ist. Für mich ist die Causa spruchreif und sollte von Frau Scharf und ihrem Anwalt nicht weiter verschleppt und verzögert werden.