Bande prügelte auf Discobesucher ein: Neue Fahndungsfotos

Es waren acht Angreifer, drei davon werden noch gesucht.

Wien. Drei Disco-Besucher sind im vergangenen April in der Wiener Innenstadt von einer neunköpfigen Bande verprügelt worden. Fünf der mutmaßlichen Täter sind bereits bekannt, von weiteren hat die Polizei nun Fahndungsbilder veröffentlicht. Die Verdächtigen wurden von diversen Überwachungskameras am Burgring aufgenommen. Sie sollen die Partygäste in verschiedenen Konstellationen attackiert haben - es gilt die Unschuldsvermutung.

Zwei der Unbekannten sollen am 19. Juni erneut eine Prügelei angezettelt haben. Es wurde in der Folge eine schwere Körperverletzung angezeigt. Nun wird nach den Unbekannten gefahndet. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden unter der Telefonnummer 0664 8344218 entgegengenommen.