Bauernregel: "Servaz muss vorüber sein ..."

Die Eisheiligen bringen heuer einen Temperatursturz nach Österreich.

Wer im Mai seinen Garten liebt, der blickt mit einer Mischung aus Hoffnung und Skepsis auf das Thermometer. In der Mitte des Wonnemonats regieren nämlich die Eisheiligen. Der 13. Mai ist dabei einem besonders prominenten Herren gewidmet: Servatius. Als zweiter im Bunde der „Eisrecken“ markiert er oft den entscheidenden Wendepunkt zwischen spätem Wintereinbruch und dem endgültigen Einzug des Sommers.

Wer war Servatius?

Bevor er zur Wetter-Ikone wurde, war Servatius im 4. Jahrhundert Bischof von Tongern (im heutigen Belgien). Die Legende besagt, dass er die Stadt vor den Hunnen rettete. In der Bauernmalerei wird er oft mit einem Schlüssel, einem Holzschuh oder einem Drachen dargestellt. Doch für Landwirte und Hobbygärtner ist sein spirituelles Erbe zweitrangig – hier zählt vor allem sein Ruf als „Frostbringer“.

Die bekanntesten Bauernregeln zum 13. Mai

Die Volkssprache ist direkt und unmissverständlich. Die Regeln für Servatius warnen vor allem vor der Gefahr, die den bereits blühenden Pflanzen droht:

„Servaz muss vorüber sein, willst du vor Nachtfrost sicher sein.“ – Dies ist die goldene Regel für alle, die ihre Geranien oder Tomaten zu früh ins Freie setzen wollen.

– Dies ist die goldene Regel für alle, die ihre Geranien oder Tomaten zu früh ins Freie setzen wollen. „Vor Servatius kein Sommer, nach Servatius kein Frost.“ – Er gilt als die finale Hürde.

– Er gilt als die finale Hürde. „Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Lenz gebracht, schlagen sie nieder.“ – Hier wird Servatius zusammen mit seinem Vorgänger (Pankratius, 12. Mai) als rücksichtsloser Zerstörer der Frühlingsblüte personifiziert.

Meteorologie vs. Tradition: Was ist dran?

Statistisch gesehen gibt es Mitte Mai tatsächlich häufig Kaltlufteinbrüche. Das liegt daran, dass sich das europäische Festland zu dieser Zeit bereits stark erwärmt, während das Meer im Norden noch eiskalt ist. Die Folge: Polarluft strömt nach Süden.

Interessanterweise hat die Greogorianische Kalenderreform von 1582 die Tage verschoben. Rein meteorologisch gesehen finden die „echten“ Kälterückfälle heute oft erst rund zehn Tage später statt (um den 22. Mai). Dennoch halten sich die Namen der Eisheiligen hartnäckig als Orientierungspunkte.