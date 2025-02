Bei Geburtstagsparty HASSpresso ins Gesicht geschüttet

Eine anfänglich noch recht gesellige Geburtstagsparty unter Freundinnen eskalierte in einer Wohnung in der Brigittenau völlig: Am Ende kam es sogar zu einem Polizeieinsatz und eine Beteiligte musste ins Spital.

Wien. Wie die Exekutive berichtet, wurden Donnerstagnachmittag um 15 Uhr Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau alarmiert, da es im Zuge einer Geburtstagsfeier zu einer überaus heftigen Auseinandersetzung zweier Frauen gekommen sein soll. Um was es dabei ging - Kränkungen, Eifersucht bzw. eher allgemeine Bosheiten - ist unklar.

Als die Cops vor Ort eintrafen, öffneten ihnen das 41-jährige Opfer sowie eine Zeugin die Tür. Aufgebracht gab die Frau mit hochrotem und schmerzverzerrtem Gesicht an, dass sie zuvor von einer ihrer Freundinnen - die Einheimischen hatten zu sechst gefeiert - mit einem heißen Kaffee überschüttet worden sein soll. Zudem soll sie auch von der HASSpresso-Lady geschlagen worden sein. Dabei wurden ihr sichtbare Verletzungen im Gesicht sowie im Brustbereich zugefügt. Tatsächlich hatte das Opfer derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie notfallmedizinisch versorgt und mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen die tatverdächtige 35-Jährige wurde ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Und sie wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen und angezeigt.