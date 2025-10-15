Benko-Anwalt Wess: "Werde heute Enthaftungsantrag stellen"

oe24 sprach mit Benkos Anwalt nach dem 1. Prozess-Tag.

Gut gelaunt und siegessicher gibt sich Benkos Anwalt Dr. Norbert Wess nach dem ersten Prozesstag, als oe24 gegen Mittag einige Worte mit ihm wechselt. So sieht der Anwalt eine „fehlerhafte“ Anklage der WKStA und meint, dass diese das „juristische Einmaleins“ verfehle. Wess wollte direkt im Anschluss Benko in der JA Innsbruck besuchen, um sich zu beraten. Dort sitzt auch sein Mandant Karl-Heinz Grasser.

Für heute hat der Anwalt eine „Überraschung“ angekündigt. Er scherzt: „Ich werde einen Enthaftungsantrag stellen.“ Oder ist das gar kein Scherz? Laut Wess wurde Benkos U-Haft zuletzt zwei Mal in Wien verlängert, obwohl ein Innsbrucker Richter zuständig wäre. Spannend. Er will auch einen namhaften Zeugen zur Causa Villa einladen, gleich heute morgen.

1. Prozess-Tag im Eiltempo vorbei

Der erste Prozesstag ging indes im Eiltempo über die Bühne. Ex-Immobilien-Tycoon René Benko plädierte auf "nicht schuldig", gab sich aber ansonsten recht wortkarg. Der in der Untersuchungshaft sichtlich erschlankte und gezeichnete Benko wollte keine Fragen beantworten, griff aber die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an und warf ihr "Zynismus" vor.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Benko drohen bis zu zehn Jahre Haft

Gegen Mittag wurde die Verhandlung vor dem Schöffengericht bereits wieder beendet, weil die kurzfristige Befragung eines beantragten Zeugen - nämlich dem Masseverwalter in Benkos persönlichem Konkursverfahren, Andreas Grabenweger, - dann doch nicht möglich war.

© apa

Heute wird der Prozess fortgesetzt. Das Beweisverfahren dürfte bereits gegen Mittag beendet sein. Ein Urteil dürfte spätestens am frühen Nachmittag ergehen. Benko drohen jedenfalls ein bis zu zehn Jahre Haft.