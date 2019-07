19-jähriger Pkw-Lenker kracht in Polizeiinspektion

Oberwart. Ein 19 Jahre alter Autolenker ist am Freitag in der Früh am Steuer seines Pkw eingenickt und im burgenländischen Oberwart gegen eine Polizeiinspektion gekracht. Der junge Mann blieb unverletzt, die Mauer wurde beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

© APA/LPD-BGLD

Der Autofahrer war gegen 5.30 Uhr auf der B63 in Richtung des Hauptplatzes von Oberwart unterwegs, als er in der Steinamangerstraße links von der Fahrbahn abkam. Er prallte dabei gegen einen Baum, entwurzelte diesen und donnerte im Anschluss gegen das Gebäude der Autobahnpolizeiinspektion Oberwart. Neben der Fassade wurden auch das "Polizei"-Schild und ein Fahnenmast beschädigt. Der 19-Jährige war nicht alkoholisiert. Menschen waren nicht gefährdet, weil sich aufgrund der frühen Stunde niemand auf der Straße befand, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.