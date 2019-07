Alkolenker crasht in Pferdekutsche

Kittsee. Am Sonntagvormittag ist auf der B50 bei Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ein 23-jähriger Autofahrer ohne zu bremsen auf eine Pferdekutsche aufgefahren. Durch den Aufprall wurden der 62-jährige Lenker der Kutsche und das Pferd in den Graben geschleudert und verletzt. Der Autofahrer war alkoholisiert, ihm wurde der Führerschein abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

An der Kutsche entstand bei dem Unfall Totalschaden. Das Pferd erlitt eine Schnittwunde an der rechten Hinterhand, der Lenker der Kutsche kam mit leichten Verletzungen davon. Der alkoholisierte Autofahrer wurde angezeigt.