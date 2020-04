Auto rollte in Fluss, weil Lenker Enten füttern wollte

Pkw im Bezirk Neusiedl am See aus der Leitha geborgen.

Zurndorf. In Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See ist Sonntagfrüh ein Pkw aus der Leitha geborgen worden. Wie auch "ORF Burgenland" berichtete, hatte der Fahrer Enten und Gänse füttern wollen, dabei aber wohl die Handbremse des geparkten Autos nicht richtig angezogen. Der Wagen rollte daraufhin in den Fluss, verletzt wurde niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Zurndorf war nach eigenen Angaben mit 19 Mitgliedern und vier Fahrzeugen an Ort und Stelle. Auch ein Rüstfahrzeug der FF Neusiedl am See wurde eingesetzt.