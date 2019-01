Schock-Moment im Burgenland. Am Dienstagabend löste das Verschwinden von Magdolna Theresia Ottrubay (88) einen Entführungsalarm aus. Einen Tag später staunten die Beamten in Kitzbühel, Tirol, nicht schlecht, als Elisabeth Andras Ottrubay in der Polizeistation anrief, um zu melden, dass ihre Mutter in Tirol sei. Die 88-Jährige sei freiwillig von ihren Kindern im Burgenland abgeholt worden, sagte sie am Hörer. Trotzdem bleiben einige offene Fragen - warum zum Beispiel der Polizei-Alarm erst 50 Minuten nach der eigenwilligen Abholaktion eingelangt sei.

Warum die alte Dame auf offener Straße von zwei dunklen SUV-Wagen mit quietschenden Reifen abgepasst wurde, bleibt weiterhin ein Rätsel. Esterházy-Chef, Stefan Ottrubay, zeigte die Entführung an. Offenbar ist er über die Vorhaben seiner Mutter nicht informiert. Das nährt natürlich Gerüchte um einen Familien-Zwist. Laut Angaben handelte es sich bei der Abholaktion um eine familieninterne Geschichte. Wer zahlt aber dann den Polizei-Einsatz mit 100 Beamten?

Die Polizei hat die Identität der Frau vorerst nicht bekannt gegeben, aber mittlerweile offiziell bestätigt: Es handelt sich die Mutter des Generaldirektors der Esterházy-Betriebe, Stefan Ottrubay. Die an der Wegbringung der Frau Beteiligten hätten sich in der Nacht auf Mittwoch bei der Polizei in Tirol gemeldet, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Zunächst Entführung vermutet Bei der 88-jährigen Frau handelt sich nicht um eine unbekannte betagte ­Dame, es geht um Magdolna Theresia Ottrubay, die Mutter des mächtigen Chefs der Esterházy-Dynastie. Die Seniorin war 30 Minuten vor dem Großeinsatz der Polizei auf offener Straße offenbar in eine schwarze Limousine gezerrt worden. © APA/Robert Jäger Magdolna Ottrubay war gemeinsam mit ihrer Pflegerin in der Esterházy-Straße auf einen Rollator gestützt auf dem Weg in die nahe Bergkirche. Die Mutter des Chefs der Esterházy-Stiftungen und des größten Landbesitzers des Burgenlandes, Stefan Ottrubay (siehe Kasten), ging oft dort hin, hielt in der Kirche inne, betete manchmal einen Rosenkranz. Laut Augenzeugen stoppten auf Höhe der Hausnummer 29 plötzlich zwei schwarze Limousinen auf der Straße. Aus einem der Autos stieg ein Pärchen, aus dem anderen eine einzelne Frau. Sie war auffallend groß, schlank und blond. Sie trug eine schwarze Mütze, einen dunklen roten Mantel, schwarze Schuhe und braune Handschuhe. Die erste Spur führte irrtümlich nach Ungarn In einer ersten Information soll die Unbekannte auf die Pflegerin zugegangen und sie zur Seite gestoßen haben. Anschließend packte das Trio die 88-Jährige an den Armen und setzte sie in eines der Fahrzeuge. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten die "Entführer" in Richtung Bergkirche. Laut Polizei hatten die Fluchtfahrzeuge vermutlich ausländische Kennzeichen, laut einem Augenzeugen wurden vor allem ungarische Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Die Fahndung nach den "Kidnappern" wurde jedenfalls nach wenigen Minuten aufs Ausland ausgedehnt. Jetzt ist bekannt, dass sich die 88-Jährige in Tirol bei ihrer Tochter aufhält.

