Bezirk Güssing ist am vergangenen Freitag ein sechsjähriger Bub bei einem Unfall in einem Reitstall ums Leben gekommen. Das Kind wurde von einer umstürzenden, mehr als 150 Kilogramm schweren Metallplatte getroffen, bestätigte die Polizei am Mittwoch.



Für den Sohn des Reitstallbesitzers kam jede Hilfe zu spät. Der Bub erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Metallplatte war laut der Tageszeitung Teil einer Pferdebox, die der Vater des Sechsjährigen zusammenbauen wollte.