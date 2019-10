Cannabisplantage ausgehoben

Gols, Bezirk Neusiedl am See. Nachdem bei den Kriminalisten der Polizei in Neusiedl am See ein Hinweis über intensiven Cannabisgeruch aus einem Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Gols eingegangen war, starteten die Ermittler umgehend die Erhebungen. Vor Ort wurde von den Beamten im Kellerbereich ein „Surren“ wahrgenommen, welche vermutlich von Ventilatoren oder ähnlichen Belüftungseinrichtungen stammen dürften. Beide Kellerabteile waren nicht einzusehen.



Bei den weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht der Cannabiserzeugung gegen den 48-jährigen Wohnungsmieter. Nach Abklärung mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde im Beisein des Verdächtigen eine Durchsuchung der Kellerräume durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 267 Gramm Cannabisblüten, 24 Stück Cannabispflanzen, 1.500 ml Cannabiskonzentrat und weitere Beweismittel hinsichtlich Cannabiserzeugung vorgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte zeigte sich bei der nachfolgenden Vernehmung durch die Polizeibeamten geständig, seit Anfang 2016 bis zuletzt knapp 100 Cannabisblüten gezüchtet, geerntet und daraus ca. 1,5 Kilogramm Cannabisblüten gewonnen zu haben. Der 48-jährige Mann wurde der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.